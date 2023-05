São Paulo recebe festival dedicado à 'cultura sneaker' com apoio da Converse

Nos dias 20 e 21 de maio, São Paulo sediará o SneakerX, o mais recente evento dedicado aos entusiastas da cultura sneaker. Com o apoio da Converse, do icônico tênis All Stars, o festival realizado no espaço Arca promete apresentar as últimas tendência desse mercado, proporcionando uma experiência imersiva e premiando os visitantes.

Idealizado pelo empresário e colecionador de tênis Rodrigo Clemente, o festival contará com quadras de basquete para a apresentação de atletas e um skate park para a performance de especialistas. A programação inclui diversas ativações de marcas parceiras e patrocinadoras. Além disso, haverá stands para exposição, venda e compra de sneakers.

No espaço da Conversa, haverá uma cabine dedica há modelos exclusivos e um espaço para dança. Junto disso, haverá stands para exposição, venda e compra de sneakers. A Converse fornecerá todo o equipamento necessário para as coreografias e os participantes interessados em competir deverão fornecer dados e informações aos promotores, a fim de serem incluídos no ranking com a pontuação de cada competidor.

Os cinco primeiros colocados na prova da Converse terão o privilégio de escolher seus próprios prêmios. Os nomes dos vencedores serão divulgados no encerramento do festival, e no dia seguinte, em conjunto com a marca, eles definirão seus prêmios, selecionados a partir de uma lista elaborada para ''estimular o conhecimento e o amor pela autenticidade da cultura sneaker''.

A programação completa do SneakerX inclui shows dos rappers BK e Rael, Clau, Tropikillaz e uma atração surpresa. Além disso, o público terá a oportunidade de participar de talks com os apresentadores André Vasco e Felipe Titto, o ex-jogador de basquete Anderson Varejão e diversas personalidades da cultura sneaker, como Lucas Pig, Tiago Borges, Salomão, Diego Ortiz, Luiz Mariano e Anna Boogie.

A Under Armour também vai levar experiências para os apaixonados pelo sneakerverso e amantes da bola laranja para a quadra do evento que contará com a presença do seu time titular de embaixadores composto por Fê Medeiros, Douglas Viegas (Ninja), Lucas Felipe (Kanguru), Lucas Locke e Alexandre de Paiva.

Outra atração, pela primeira vez no Brasil, é o artista The Surgeon, que subirá ao palco para compartilhar sua expertise em customização e arte, além de oferecer workshops para que cada participante possa criar seus próprios tênis inspirados na arte dessa referência mundial.

Mercado em crescimento

A cultura sneaker é um mercado em pleno crescimento. Avaliado em cerca de US$ 115 bilhões, pelo Market Research Group, tem ganhado espaço e aderência com os consumidores no Brasil.

“O festival nasce com o objetivo de ser o maior evento de sneaker da América Latina. Nossa missão é conectar as comunidades para uma experiência única num evento inovador e que promove moda, cultura, entretenimento e arte, por meio da troca de experiências dos apaixonados pelos sneakers”, comenta Rodrigo Clemente, realizador do projeto.