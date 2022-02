Pequim 2022: Sabrina Cass é melhor sul-americana da história no moguls

Sabrina Cass encerrou no domingo (6) a sua participação na prova de moguls do esqui estilo livre dos Jogos de Inverno de 2022 (Pequim) na 26ª posição, o que não foi suficiente para garantir uma vaga nas finais da competição. Porém, mesmo com a desclassificação, a jovem de 19 anos conseguiu um feito importante, alcançou a melhor marca de um sul-americano na história da modalidade.

Com 62,12 pontos, a brasileira superou o argentino Ignacio Bustamante, que nos Jogos de 1992, em Albertville, ficou na 30ª colocação.

“Estou triste com minha prova hoje, mas feliz em poder estar aqui nos Jogos Olímpicos defendendo o Brasil. Pensei que ia conseguir melhorar o que eu tive dificuldade na primeira qualificatória. Nos treinos eu estava indo bem, mas na competição eu não consegui”, afirmou Sabrina.

HISTÓRICO! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 Sabrina Cass não foi pra final, mas garantiu o melhor resultado da história dos @jogosolimpicos de um sul-americano na prova! TRANSBORDAMOS DE ORGULHO! 💚💛 📸 William Lucas / @anoc_olympic pic.twitter.com/4cYTLbbnHI — Time Brasil (@timebrasil) February 6, 2022

Esquiatlo

O Brasil também marcou presença na prova de esquiatlo (modalidade na qual são combinados os dois estilos de esquiar, o clássico e o skating, percorrendo uma distância de 15km em cada um), na qual Manex Silva terminou na 67ª colocação entre 70 competidores.