'Oscar' dos azeites premia produto brasileiro como um dos melhores do mundo

Um dos melhores azeites do mundo é produzido no município de Canguçu (RS), na Fazenda Serra dos Tapes. O Azeite de Oliva Extravirgem Potenza “Frutado” foi reconhecido como o melhor azeite do Hemisfério Sul pelo Mario Solinas Quality Award.

Considerado o concurso mais importante da comunidade internacional do azeite de oliva extravirgem, o Prêmio de Qualidade Mario Solinas foi criado pelo COI (Conselho Oleícola Internacional) em homenagem ao pesquisador italiano Mario Solinas, responsável pelo desenvolvimento dos parâmetros de qualidade para avaliação e classificação do azeite de oliva usados mundialmente hoje.

Esta é a primeira vez que um azeite brasileiro conquista o prêmio. A cerimônia de premiação ocorrerá em Madri, na Espanha, no dia 23 de junho.

“Um produtor brasileiro gaúcho conquistar o prêmio Mario Solinas representa uma mudança de nível: subimos no patamar do reconhecimento internacional. Por se tratar do ‘Oscar’ dos azeites, o Brasil consolida-se como um país produtor de azeite de oliva extravirgem de qualidade. A partir de agora as portas do mercado internacional estão abertas para o produtor brasileiro. Azeite virgem não é extravirgem, esta é a campanha que a IBRAOLIVA vem promovendo no mercado interno, para destacar a diferença de qualidade entre os azeites importados comercializados do mercado brasileiro, em que uma parcela importante sāo azeites virgens, com defeitos, que ostentam rótulos de extravirgem”, reforça Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (IBRAOLIVA).

O azeite

Elaborado por Cláudia Santos, Sommelier de Azeites e Mestra de Lagar da Fazenda Serra dos Tapes, o blend frutado do Azeite de Oliva Extravirgem Potenza possui acidez máxima de 0,014%, e é preparado com as variedades arbequina, coratina e frantoio. Do cultivo ao armazenamento, todas as etapas passam pela análise minuciosa da especialista.

Segundo Cláudia, o Potenza “Frutado” é ideal para acompanhar risotos, carnes brancas, queijos, molhos suaves, saladas, frutos do mar e doces. No desenvolvimento do azeite Potenza, a especialista também criou uma referência de consumo similar ao do vinho. Com isso, a versão frutada harmoniza com alimentos que combinam com vinhos brancos, rosés e espumantes.

“Estamos muito honrados e orgulhosos com um reconhecimento tão importante como o Mario Solinas Quality Award, considerado o ‘Oscar’ da comunidade internacional. Esta é uma conquista não só para a Fazenda Serra dos Tapes, como para os produtores de todo o Brasil. Nosso objetivo sempre foi oferecer aos consumidores um produto de alta qualidade e com ótimo custo-benefício, acelerando a iniciação dos consumidores no mundo dos azeites. Este prêmio vem para reforçar e coroar nossa dedicação”, comemora Santos.

Outros azeites premiados

Na edição 2023/22 da competição internacional foram analisados cerca de 117 azeites, com inscrições da Argentina (2), Brasil (2), China (2), Croácia (1), Grécia (4), Itália (6), Portugal (16), Espanha (63), Tunísia (19) e Turquia (2).

Segundo o regulamento do concurso, apenas os azeites de oliva extravirgem de grandes produtores (lotes > 4.000 litros) foram classificados de acordo com a mediana e o tipo de frutado. Em uma categoria especial, no caso do Hemisfério Sul, a regra incluiu produtores com > 1.000 litros. Veja a lista completa aqui.

Criado no ano 2000 pelo COI (Conselho Oleícola Internacional), o objetivo do Mario Solinas Quality Award é incentivar a produção e a comercialização de azeites de oliva extravirgens de alta qualidade, com características organolépticas harmoniosas.

Produção de azeite em expansão

O Lagar da Fazenda Serra dos Tapes processou na safra de 2023 cerca de uma tonelada de frutas, resultando em mais de 100 mil litros de azeite, sendo que os olivais da fazenda foram responsáveis por 40% deste volume.

Em 2022, ano da primeira safra da fazenda, foram produzidos cerca de 10 mil litros de azeite. Já em 2023, a produção chegou aos 41 mil litros. Para o ano que vem, a expectativa é bater a marca de 71 mil litros.

A linha Potenza também conta com a versão “Intenso”, produzida com Picual, Koroneiki e Frantoio e acidez máxima de 0,017%. O produto é ideal para acompanhar legumes grelhados, pães, saladas, carnes e massas. Seguindo a referência de consumo similar ao do vinho, criada por Cláudia Santos, o Potenza “Intenso” pode ser consumido com pratos que acompanham os vinhos tintos.

“Potenza foi a palavra escolhida para reforçar a transição do paladar do consumidor brasileiro, que acostumado a consumir azeites de safras antigas e consequentemente sem intensidade, passa a conhecer a potência dos azeites jovens e extravirgens, produzidos no ano. Essa mudança tem os blends frutados e intensos como protagonistas”, explica Cláudia.

Onde encontrar

Ambas as versões do Azeite de Oliva Extravirgem Potenza são vendidas diretamente na Fazenda Serra dos Tapes, no e-commerce da marca e em empórios de luxo das principais capitais do País, em garrafas de 250 ou 500 mililitros. Os preços variam entre R$ 50 e R$ 70 (garrafas de 250 ml) e R$ 70 a R$ 90 (500 ml).

Em breve, a linha Potenza poderá ser encontrada nas unidades do St. Marche e na rede Carrefour, na capital paulista.

Para celebrar a conquista do Mario Solinas Quality Award, a própria entidade concedeu à Fazenda Serra dos Tapes 3.900 selos numerados para o Potenza Frutado. Em breve, a edição especial será vendida em garrafas de 250ml diretamente na fazenda e também no e-commerce, por R$ 60.