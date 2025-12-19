Os projetos de expansão do Grupo Flamboyant voltados para o luxo

Por trás das vitrines, nos bastidores do Flamboyant shopping, em Goiânia, estão os Louza, sobrenome que por mais de quatro décadas tem trabalhado no desenvolvimento urbano e comercial no Centro-Oeste do Brasil.

Fundado em 1981, o empreendimento foi o pontapé inicial do grupo, iniciado pelo empresário e agropecuarista Lourival Louza. Em entrevista, Emmanuele Louza, CEO do grupo, ressalta como a visão de seu avô foi essencial para o desenvolvimento de Goiânia. “O meu avô queria deixar um legado para a cidade, ele viu a necessidade de algo grande e inovador para o futuro. Quando ele inaugurou o shopping, era uma área isolada, sem infraestrutura, mas ele acreditava no potencial do local e no impacto que isso teria na cidade”.

O Flamboyant Shopping foi o primeiro de seu tipo no estado e logo se tornou um dos mais importantes centros comerciais do Centro-Oeste, trazendo para a cidade as principais marcas de luxo e redefinindo o conceito de compras e lazer na região. “Hoje, o shopping não é apenas um local de compras, mas um centro de entretenimento, gastronomia e lazer, o que permite uma experiência completa para os goianos e visitantes".

Em novembro, a americana Tiffany & Co. foi o centro das atenções do centro comercial, ao prender ao teto suas mais de 450 blue boxes, indicando que ali havia um novo presente para a cidade, a sétima loja da marca no país. "O bacana do shopping ter a sensação de estar vivo o tempo todo. Estamos em constante evolução e nosso objetivo é proporcionar mais opções de alto padrão para os goianos e para quem visita a cidade".

Além do shopping, as gerações seguintes continuaram a inaugurar empreendimentos. O grupo administra uma área de 2 milhões de metros quadrados ao redor do shopping, onde novos projetos serão implantados. O grupo também concentra mais de 8 milhões de metros quadrados de terras na cidade, ampliando o potencial de expansão.

Flamboyant Shopping: o primeiro shopping do estado de Goiás, inaugurado na década de 1980 (Grupo Flamboyant/Divulgação)

Nos anos 2000, a família Louza avançou com novos projetos de urbanismo, como o Alphaville Flamboyant, um dos primeiros condomínios horizontais de luxo da cidade, situado na região que viria a se tornar um dos bairros mais valorizados de Goiânia.

“A nossa visão sempre foi olhar para o futuro e oferecer à cidade algo que fosse mais do que apenas um projeto comercial. Queremos transformar o cotidiano dos goianos e criar novas oportunidades para todos".

Nos últimos anos, o Flamboyant tem focado na expansão de seus projetos residenciais e de turismo. Um dos principais marcos dessa nova fase foi a assinatura de uma parceria com o renomado escritório de arquitetura Foster + Partners, que será responsável pelo projeto do maior complexo de surfe do mundo, além de um resort de luxo e áreas residenciais de alto padrão.

Este projeto, que está sendo desenvolvido na região do Jardim Goiás, é visto como uma tentativa de requalificar a paisagem urbana da cidade e posicioná-la entre os destinos globais de lazer e turismo. “Ter o nome da Foster + Partners ao lado do Grupo Flamboyant é um reconhecimento de que Goiânia está pronta para dialogar com o mundo. Estamos criando um projeto que une arquitetura exclusiva e inovação, mas também respeita o contexto local”.

O grupo também tem avançado em outras frentes, como a revitalização do Flamboyant Shopping, com a introdução de novas lojas de luxo e a ampliação de seus espaços para comportar mais opções de entretenimento e gastronomia. “Nosso shopping está sempre em movimento, com um mix de lojas que segue as tendências de mercado e oferece uma experiência única para os clientes”.

Flamboyant Urbanismo: um dos braços dentro do grupo (Grupo Flamboyant/Divulgação)

O fluxo de mais de 1,5 milhão de pessoas por mês inclui clientes de diversos estados, ampliando o alcance do shopping para além dos limites estaduais. “Nossos clientes são centro-oeste, mas também da região norte, [de estados] como Pará e Tocantins”.

Esse movimento se soma ao processo de evolução do mix do Flamboyant ao longo das últimas décadas. O shopping prepara uma nova expansão que deve incluir cerca de 5 mil metros quadrados de área bruta locável e até 100 novas lojas. Atualmente são 300 marcas presentes. “Temos muita coisa para desenvolver, temos muito trabalho pela frente.”