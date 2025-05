Os 8 melhores restaurantes de Belo Horizonte segundo ranking EXAME Casual 2025

Na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, as cinco regiões do país estão representadas em 23 cidades, incluindo tanto capitais quanto municípios do interior, refletindo a rica diversidade gastronômica do Brasil. Belo Horizonte é uma das capitais representadas e tem estabelecimentos que vão da cozinha tradicional até de alta gastronomia com menu degustação.

Os restaurantes foram eleitos por 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada jurado indicou os dez melhores restaurantes que visitou nos últimos 12 meses, sem ordem de preferência.

Pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ocupa o topo da lista. O restaurante Origem, de Salvador, foi o mais votado, seguido pelo Lasai, do Rio de Janeiro, que manteve o segundo lugar após ser o primeiro colocado no ano passado. Confira o ranking completo abaixo ou neste link.

18º - Glouton - Belo Horizonte

Antes de se entregar completamente à gastronomia, o mineiro Leonardo Paixão era médico, enfrentando plantões nos hospitais. Com o tempo e o sonho de ser chef, foi à França, onde aprendeu a arte culinária com mestres como Joël Robuchon, Pierre Gagnaire e Nicolas Magie. De volta a Belo Horizonte, fundou o Glouton, um restaurante que mescla ingredientes locais com a sofisticação da cozinha clássica. Um dos pratos mais icônicos da casa é a Papada de porco com mil folhas de mandioca (R$ 145), uma verdadeira celebração de sabores que reflete sua trajetória única.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, Belo Horizonte. Telefone (31) 3292-4237. Abre de segunda a sábado das 19h às 23h.

38º Pacato - Belo Horizonte

No Pacato, o talentoso chef Caio Soter convida os comensais a desacelerar, mergulhando em um tempo mais calmo e apreciando os sabores da tradição mineira com um toque contemporâneo. Seu menu degustação “Vida e Tempo”, por R$ 330, celebra um dos grandes orgulhos de Minas Gerais: o queijo. Os pratos percorrem um caminho menos óbvio, explorando todos os elementos que compõem esse produto — inclusive o tempo. No menu à la carte, o Wellington Vegetariano é uma opção sem carne, feita com vegetais do quintal envolvidos em duxelle de legumes, crepe de couve e massa folhada, servido com molho de cebola. O prato reflete a paixão do chef pela cozinha de quintal, unindo modernidade aos sabores essenciais da culinária mineira, respeitando suas raízes e cultivando a arte da contemplação.

Serviço: Rua Rio de Janeiro, 2735, Lourdes, Belo Horizonte. Quarta e quinta das 12h às 15h, e das 19h às 23h; sexta e sábado das 12h às 16h; e 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

42º Birosca - Belo Horizonte

No coração do bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, o restaurante da chef Bruna Martins é um verdadeiro refúgio para quem busca a essência da comida mineira. Há mais de uma década, o estabelecimento se tornou um dos mais disputados da cidade, celebrando a tradição botequeira com pratos que encantam. Entre os destaques, o bolinho de cupim (R$ 46) com maionese de agrião e picles de chuchu, e a Galinhada Mentirosa (R$ 78) - risoni caldoso com galinha caipira, coraçãozinho e crocante de angu. Um convite irresistível a redescobrir os sabores da terra.

Serviço: Rua Silvianópolis, 483, Santa Tereza, Belo Horizonte. De quarta a sexta-feira das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 16h.

57º Trintaeum Restaurante - Belo Horizonte

Sob o comando da chef Ana Gabi Costa, o restaurante apresenta uma proposta que valoriza ingredientes produzidos no estado, que se estende à carta de vinhos e oferece exclusivamente rótulos mineiros. Os tira-gostos autorais exploram ingredientes regionais de forma criativa, enquanto as sobremesas oferecem uma releitura de doces tradicionais. Um destaque é a Degustação Guiada de Queijos Mineiros, que apresenta a diversidade e qualidade dos queijos artesanais de Minas.

Nos pratos principais, a tradição ganha nova leitura. O Feijão, Angu e Couve traz feijão cozido no caldo de porco, acompanhado de couve fresca. O Arroz Vermelho da Horta combina diferentes texturas de vegetais, castanha de baru e chuchu grelhado. Já o Frango com Quiabo se destaca pelo caldo apurado, angu lavado de milho verde e gema empanada.

Rua Prof. Antônio Aleixo, 20, Lourdes, Belo Horizonte. Terça a sábado das 12h às 15h30 e 19h às 23h.

58º Gata Gorda - Belo Horizonte

O Gata Gorda, restaurante da chef Bruna Martins, une Brasil e Espanha para criar uma bodega descontraída, vibrante e cheia de personalidade. Com ambientes coloridos, azulejos pintados à mão e uma mascote que aparece em todos os cantos — uma gata hedonista, taça em punho — o lugar destaca comidas para compartilhar.

No menu aparece o brioche com atum fresco, kewpie, ovo de codorna confit e ikura – fusão delicada entre Espanha e Japão – e o inusitado “Pato Donut’s”, um croquete carnudo de pato com maionese de páprica e casquinha de laranja cristalizada. O bar segue a mesma linha criativa, apostando em drinques com jerez e ingredientes como pimentões, gorgonzola e até gaspacho.

Rua Levindo Lopes, 96, Savassi, Belo Horizonte. Terça a quinta das 12h às 16h e 18h a 0h, sexta e sábado das 12h a 0h e domingo das 12h às 17h.

60º Cozinha Tupis - Belo Horizonte

Em um ambiente descontraído do Mercado Novo de Belo Horizonte, o Cozinha Tupis apresenta releituras de pratos típicos da cidade. Daí surgem acepipes clássicos da casa e pratos como “Língua na Brasa”, “Frango do Zé” (sobrecoxa assada com mousseline de ervas) e o "Pé de Porco Recheado” (pé de porco recheado, acompanhado de purê de batata e couve manteiga, com molho de vinho de jabuticaba), que é o especial do cardápio.

Neste ano, o Mercado Novo completa 60 anos, e a Cozinha Tupis, 6 anos, sendo um dos primeiros empreendimentos a marcar a reocupação do local – que é um dos maiores mercados da América Latina.

Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2161, Centro, Belo Horizonte. Segunda a sábado das 7h às 22h e aos domingos até às 18h.

67º Xapuri - Belo Horizonte

Fundado em 1987 por Nelsa Trombino, o Xapuri, na Pampulha, já se tornou um reduto da cozinha afetiva de Minas Gerais, oferecendo pratos à la carte preparados com receitas de família. Atualmente, o restaurante é conduzido pelo chef Flávio Trombino, que dá continuidade ao legado da mãe. Além de comandar a cozinha, Flávio é o criador do projeto “Minas de Cabo a Rabo”, dedicado a mapear e valorizar os ingredientes e os saberes das diferentes regiões do estado.

No cardápio chama a atenção a Linguiça caseira, produzida pela família há mais de 40 anos; a Costelinha da Sinhá, com arroz branco, feijão tropeiro, mandioca frita e couve; e o Arroz Preguento, com coxa e sobrecoxa desossadas, cogumelos Paris na manteiga, arroz e cheiro-verde.

Rua Mandacarú, 260, Trevo. Tel (31) 3496-6198. Terça a sábado das 11h às 22h; e domingo das 11h às 17h.

88º Ninita – Belo Horizonte

O Ninita foi o primeiro restaurante de Belo Horizonte a utilizar um forno à brasa no salão, o que marca a identidade com um sabor de fogo, carvão e rusticidade refinada. Entre os pratos do cardápio estão o rizzoni de mocotó com língua na brasa e molho de jabuticaba, a polenta mineira com frango na pinga e frita com ora-pro-nóbis, e a massa de cacio e pepe com flat iron na brasa — que sintetizam a fusão entre Minas e Itália.

Outros destaques incluem o espetinho de quiabo na brasa com lardo curado , e a sobremesa mais pedida da casa: o Tiramisù Mineiro, feito com bombocado da vó Ninita, café coado e mascarpone artesanal.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 71, Lourdes. Tel (31) 3292-4237. Terça a domingo, das 12h às 16h. Segunda a sábado, das 18h às 23h30.

Os 100 restaurantes eleitos

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME aparecem endereços em 16 estados brasileiros. Confira no site as resenhas completas dos 100 restaurantes

1 Origem Salvador 2 Lasai Rio de Janeiro 3 Manu Curitiba 4 Tuju São Paulo 5 Maní São Paulo 6 Oteque Rio de Janeiro 7 Evvai São Paulo 8 Metzi São Paulo 9 Manga Salvador 10 Fame São Paulo 11 Nelita São Paulo 12 Casa 201 Rio de Janeiro 13 A Casa do Porco São Paulo 13 Notiê São Paulo 13 Oseille Rio de Janeiro 16 Cepa São Paulo 16 Kotori São Paulo 18 Asu Curitiba 18 Glouton Belo Horizonte 18 Ichigo Ichie Curitiba 21 D.O.M. São Paulo 21 Ocyá Rio de Janeiro 23 Mocotó São Paulo 24 K.sa Curitiba 25 Oro Rio de Janeiro 26 Casa do Saulo Santarém (PA) 27 Dona Mariquita Salvador 28 Igor Curitiba 29 Taberna Japonesa Quina do Futuro Recife 30 Íz Goiânia 31 Aiô São Paulo 32 Cais São Paulo 32 Cala del Tanit São Paulo 32 Charco São Paulo 32 Kazuo São Paulo 32 Kuro São Paulo 32 Murakami São Paulo 38 Pacato Belo Horizonte 39 Ping Yang São Paulo 40 Arturito São Paulo 41 Banzeiro Manaus 42 Birosca Belo Horizonte 43 Capincho Porto Alegre 44 Valle Rústico Garibaldi (RS) 45 Cipriani Rio de Janeiro 46 Jean Georges São Paulo 47 Clandestina São Paulo 47 Fasano São Paulo 49 Remanso do Peixe Belém 50 Sud, o Pássaro Verde Rio de Janeiro 51 Arvo Recife 51 Benedita Cozinha Afetiva Fernando de Noronha (PE) 53 Aizomê São Paulo 53 A Baianeira São Paulo 55 Ori Salvador 56 Duq Curitiba 57 Trintaeum Belo Horizonte 58 Gata Gorda Belo Horizonte 59 Gero São Paulo 60 Cozinha Tupis Belo Horizonte 61 Boia Salvador 62 Chez Claude Rio de Janeiro 62 Picchi São Paulo 64 Shihoma São Paulo 65 Bar da Dona Onça São Paulo 66 Casa do Saulo Onze Janelas Belém 67 Xapuri Belo Horizonte 68 Ryo Gastronomia São Paulo 69 Tanit São Paulo 70 Komah São Paulo 71 Amado Salvador 72 San Omakase Rio de Janeiro 73 Madê Santos (SP) 74 Koral Rio de Janeiro 75 Tordesilhas São Paulo 76 Toto Restaurante Rio de Janeiro 77 Modern Mamma Osteria São Paulo 78 Ostradamus Florianópolis 79 Dalva e Dito São Paulo 80 Casa de Tereza Salvador 81 Cora São Paulo 81 Cozinha 212 São Paulo 83 Feér Curitiba 84 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 85 Dois de Fevereiro Rio de Janeiro 86 Casa do João Bonito (MS) 87 Caxiri Manaus 88 Ninita Belo Horizonte 89 Divina Gula Maceió 90 Osteria Della Colombina Garibaldi (RS) 91 La Cozinha — Barra Grande Cajueiro da Praia (PI) 92 Makoto São Paulo 93 Picuí Maceió 94 Preta Restaurante Salvador 95 Reteteu Recife 96 Marie Brasília 97 Rocka Búzios (RJ) 98 Tragaluz Tiradentes (MG) 99 Xavier Porto Alegre 100 Angá Petrópolis (RJ)

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), André Bezerra (Duo Gourmet), Arnaldo Lorençato (Veja-SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Bruna Vitória Gasparini (@comeremcg), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Rech (Paladar/O Estado de S. Paulo), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), Josimar Melo (Sabor & Arte/Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (jornalista/@jusaad), Juliana Simon (UOL), Junior Ferraro (revista Azul), Jussara Voss (@jussaravoss), Kike Martins (revista 29horas), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lela Zaniol (Destemperados), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luciana Tezoto (TV Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (revista Claudia), Nide Lins (@nidelins), Otavio Furtado (@maiorviagem), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Patricia Oyama (Elle), Paula Theotonio (jornal Correio), Priscila Matta (@deondevinho), Rafael Tonon (Eater), Raphael Camposo (@raphaelcamposo), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Monti (@viagemgourmet), Rita Comini (A Gazeta Cuiabá), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Robson Mattos (@robsonmattos), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).