'Os Essenciais': Carlos Silvério inaugura exposição de pinturas a óleo

A partir do dia 12 de setembro, o Taller Zaragoza, em São Paulo, recebe a exposição "Os Essenciais", do artista Carlos Silvério.

Graduado em Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (USP), Silvério passou quase 40 anos de carreira desenhando exclusivamente para trabalhos em publicidade: duas décadas na agência DPZ, onde foi de estagiário desenhista a diretor de criação, até atualmente como VP de Criação da VML Brasil.

A exposição é o segundo trabalho exposto na linha oposta à publicidade após Street My View, de 2022. Traz ao todo são 25 obras feitas a óleo, com autorretratos e pinturas de homens próximos do artista, uma homenagem às pessoas que o mudaram e marcaram. Tem referências dos pintores britânicos Francis Bacon, Lucian Freud e Chuck Close.

"Sem qualquer intenção fiz, primeiro, um autorretrato. Mas pensei: E se isso virasse uma série de retratos? E se fossem retratos de amigos? E se, mais que amigos, fossem pessoas que tiveram algum impacto em mim? Pessoas que, direta ou indiretamente, me influenciaram ou marcaram minha trajetória", diz Silvério no texto de abertura da exposição.

1 /6 (Washington Olivetto | Óleo sobre tela)

2 /6 (Duailibi, Petit, Zaragoza | Óleo sobre tel)

3 /6 (Autorretrato | Óleo sobre tela)

4 /6 (Rui Branquinho | Óleo sobre tela)

5 /6 (Paulo Levi | Óleo sobre tela)

6/6 (Sérgio Lima | Óleo sobre tela)

O artista convida o público a aprender a olhar ao outro com a solenidade que o retrato exige. Cada um dos quadros mede 1 metro popr 1 metro e mostram personalidades como Richard Wise, Sérgio Brandão, José Cazarin, Flávio Rezende e Sérgio Lima.

"Somos uma cultura de passagem, de pressa, de dissolução, e o retrato pede pausa. Em tempos de selfies

instantâneas e filtros efêmeros, a arte do retrato mereceria surgir como ato ousado de resistência", diz Silvério no texto.

Por enquanto, disse o artista, a mostra contará somente com figuras masculinas. "Estou me aprimorando para fazer 'As Essenciais' em breve".

A mostra de retratos, que conta com o apoio do BTG Pactual, do grupo controlador da EXAME, ficará em exposição entre os dias 12 e 20 de setembro, das 18h30 às 21h30 no Taller Zaragoza, no Jardim Europa, em São Paulo.