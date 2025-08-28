BTG Pactual zera IOF em compras internacionais com cartões de crédito e débito

cartão BTG Ultra Blue
Redatora
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09h12.
Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 10h02.
Viajar para o exterior sempre foi sinônimo de novas descobertas e, muitas vezes, de custos que surpreendem na fatura. Um dos principais vilões desse cenário é o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que adiciona 3,5% em cada compra feita com cartão no exterior.
Agora, o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, lança a Campanha IOF Zero, que elimina essa cobrança em transações internacionais realizadas com cartões de crédito e débito do banco.
Para apresentar a novidade ao público, o BTG Pactual lançou uma campanha multiplataforma estrelada por Rodrigo Hilbert, Silvia Braz e Alex Atala.
Sob o conceito “Quem espera mais de um Banco, merece o BTG Pactual”, a comunicação reforça o posicionamento do banco como uma instituição inovadora, que busca ir além dos serviços financeiros tradicionais.
A campanha pode ser vista em TV, jornais, revistas, mídias digitais e DOOHs em locais estratégicos, como shoppings, aeroportos, clubes e edifícios comerciais. Nas redes sociais, o público também poderá acompanhar conteúdos exclusivos, incluindo vídeos interativos e bastidores da campanha.
A campanha garante que todas as compras internacionais feitas com cartões BTG Pactual, sejam de crédito ou débito, não terão incidência do IOF de 3,5%, independentemente do valor gasto.
O benefício é automático, não exige adesão extra e está disponível para todos os cartões emitidos pelo banco, com exceção dos vinculados à conta internacional.
Na prática, isso significa mais economia e previsibilidade para os clientes que viajam ao exterior ou realizam compras em sites internacionais.
Além da isenção do imposto, os cartões de crédito do BTG Pactual já oferecem vantagens adicionais que potencializam a experiência de consumo:
De acordo com Marcelo Flora, sócio e head da Plataforma Digital do BTG Pactual, a iniciativa reforça o compromisso do banco em atender às expectativas dos clientes.
O executivo ainda complementa: “A isenção da cobrança d o IOF é mais uma facilidade que criamos para aprimorar a experiência de quem viaja, trazendo mais tranquilidade e transparência na fatura”.
A Campanha IOF Zero está disponível por tempo indeterminado e pode ser encerrada a qualquer momento.
Para os clientes que costumam viajar ou realizar compras em sites estrangeiros, a novidade representa a possibilidade de economizar em todas as transações, com transparência e sem custos adicionais.