BTG Pactual zera IOF em compras internacionais com cartões de crédito e débito

Viajar para o exterior sempre foi sinônimo de novas descobertas e, muitas vezes, de custos que surpreendem na fatura. Um dos principais vilões desse cenário é o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que adiciona 3,5% em cada compra feita com cartão no exterior.

Agora, o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, lança a Campanha IOF Zero, que elimina essa cobrança em transações internacionais realizadas com cartões de crédito e débito do banco.

Campanha com grandes nomes

Para apresentar a novidade ao público, o BTG Pactual lançou uma campanha multiplataforma estrelada por Rodrigo Hilbert, Silvia Braz e Alex Atala.

Sob o conceito “Quem espera mais de um Banco, merece o BTG Pactual”, a comunicação reforça o posicionamento do banco como uma instituição inovadora, que busca ir além dos serviços financeiros tradicionais.

A campanha pode ser vista em TV, jornais, revistas, mídias digitais e DOOHs em locais estratégicos, como shoppings, aeroportos, clubes e edifícios comerciais. Nas redes sociais, o público também poderá acompanhar conteúdos exclusivos, incluindo vídeos interativos e bastidores da campanha.

Uma vantagem sem limites de valor

A campanha garante que todas as compras internacionais feitas com cartões BTG Pactual, sejam de crédito ou débito, não terão incidência do IOF de 3,5%, independentemente do valor gasto.

O benefício é automático, não exige adesão extra e está disponível para todos os cartões emitidos pelo banco, com exceção dos vinculados à conta internacional.

Na prática, isso significa mais economia e previsibilidade para os clientes que viajam ao exterior ou realizam compras em sites internacionais.

Experiência completa para o cliente

Além da isenção do imposto, os cartões de crédito do BTG Pactual já oferecem vantagens adicionais que potencializam a experiência de consumo:

Programa de pontos e cashback;

Acesso a mais de 1.000 salas VIP em aeroportos pelo mundo;

em aeroportos pelo mundo; Módulos personalizados de benefícios, que podem ser adaptados às necessidades de cada cliente.

De acordo com Marcelo Flora, sócio e head da Plataforma Digital do BTG Pactual, a iniciativa reforça o compromisso do banco em atender às expectativas dos clientes.

"Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e às mudanças do mercado para oferecer benefícios e estabelecer parcerias que agreguem valor ao uso do cartão" Marcelo Flora, sócio e head da Plataforma Digital do BTG Pactual

O executivo ainda complementa: “A isenção da cobrança d o IOF é mais uma facilidade que criamos para aprimorar a experiência de quem viaja, trazendo mais tranquilidade e transparência na fatura”.

Economia real para quem viaja

A Campanha IOF Zero está disponível por tempo indeterminado e pode ser encerrada a qualquer momento.

Para os clientes que costumam viajar ou realizar compras em sites estrangeiros, a novidade representa a possibilidade de economizar em todas as transações, com transparência e sem custos adicionais.