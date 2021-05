'Netflix da moradia', Housi também oferecerá estadias em hotéis e resorts

A Housi, startup brasileira de gestão de moradias com mais de 6.000 imóveis alugados, quer se tornar também uma opção de marketplace para o setor hoteleiro, com modelo semelhante às plataformas Airbnb e Booking.

Presente em 40 cidades brasileiras, a marca é reconhecida como a primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo, uma espécie de "Netflix da moradia", onde é possível alugar imóveis por dias, meses ou anos, tudo através do site da startup.

Além dos imóveis próprios e terceiros que já loca, a plataforma passará a oferecer também estadias em hotéis, resorts e pousadas.

Já é possível, por exemplo, reservar hospedagem nos hotéis Staybridge Suites São Paulo; Blue Home by Blue Tree; Nobile Suites Gran Lumini Rio Branco; Hilton São Paulo Morumbi; Hotéis Matiz; Transamérica Resort Comandatuba; Hotelaria Brasil; Voa Brasil; Rede Swan Hotéis e Nacional Inn. “Além de unidades residenciais estamos levando o conceito de moradia por assinatura para oferecer um novo modelo de negócios para hotéis, pousadas, flats, e unidades de veraneio", explica Alexandre Frankel, CEO da Housi. "Vamos funcionar como um canal de distribuição das unidades desses novos parceiros. Estamos atraindo um público que jamais foi acessado pela rede hoteleira e abrindo uma nova fronteira para o setor”, completa.

Segundo a Housi, uma das vantagens que as redes hoteleiras terão ao usarem sua plataforma digital será a possibilidade de vender estadias mais longas, as mais procuradas pelos clientes da startup. "Nossa ideia é ser uma grande distribuidora de serviços ligados à moradia. Queremos atrair novas bandeiras de hotéis e gestores de locação por temporada", diz Frankel.

Criada em 2019 como um braço mais digitalizado da incorporadora Vitacon, a Housi prega o conceito da "moradia como serviço". Em seus imóveis, além do próprio espaço alugado, o cliente encontra comodidades como limpeza periódica, espaços de trabalho compartilhados e academias com personal trainers. Além de imóveis próprios, a Housi também loca residências terceiras. Neste caso, a marca faz toda a gestão da propriedade, incluindo decoração.

Com mais tempo dentro do que fora da pandemia, a Housi passou a utilizar a flexibilidade de suas locações a seu próprio favor. Até o início de 2020, a startup estava presente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, tem imóveis sob gestão em todos os estados do país. "A pandemia fez com que as pessoas não quisessem assumir compromissos de longo prazo. A locação flexível somada ao home office nos impulsionou a um patamar inimaginável antes da pandemia", diz Frankel. Até o fim de 2021, a empresa almeja triplicar os 6.000 imóveis que tem em operação.