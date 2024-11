Irmão de Paquetá se manifesta após ser detido e liberado em caso de roubo de carro: 'Fui ajudar'

O irmão de Lucas Paquetá usou as redes sociais para dar a sua versão depois de ter sido detido e liberado pela polícia no caso do roubo do carro do lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo. Matheus Tolentino Coelho de Lima, conhecido como Matheus Paquetá, afirmou ter recebido uma ligação do atleta do alvinegro carioca por ajuda para localizar o veículo. Hugo confirmou o relato de Matheus.

Hugo foi assaltado na tarde de quinta-feira em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, e passou a ser chantageado pelos criminosos, que exigiam o pagamento de R$ 60 mil para devolver o carro.

Segundo o GE, a polícia encontrou o veículo por meio do GPS do celular do lateral, que também havia sido roubado. O veículo foi levado inicialmente para um conjunto habitacional em Triagem e, depois, apareceu num condomínio de classe média da Barra da Tijuca.

Os agentes bateram na porta do apartamento das pessoas que haviam entrado no condomínio com o carro: era a casa de Matheus, onde ele estava com Elivelton Guedes Alves da Silva e a chave do veículo roubado. Pelas redes sociais, o irmão de Paquetá gravou um vídeo para esclarecer o caso.

— Não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Roubaram o carro desse menor do Botafogo, ele veio até mim, falou que o carro dele estava sem seguro, pedindo para ajudar a recuperar o carro dele. Aí encontrei o carro dele, mandei ele ir até onde estava o carro dele, só que os policiais chegaram antes, me encaminharam para a delegacia para poder depor. Mas Deus é justo. O menor está ligado na minha, sabe como eu sou. O certo pelo certo — afirmou Matheus.

No vídeo, gravado na madrugada deste sábado, Matheus reclama de ter sido associado a um crime e afirma ter passado por "mais uma prova".

— Cada prova que eu passo eu vejo que Deus me ama muito, tá ligado? Tem muitos problemas na minha vida, vários querem me ver cair. Mas brabão, para pegar, sabe que é só 2050. Tranquilão. Tirando a brincadeira, estou bem — destacou ele.

Segundo o ge, Matheus e Elivelton disseram à polícia ter feito "contato com amigos da favela" para recuperar o carro, que foi então deixado em Manguinhos. Os dois teriam levado o veículo até a Barra da Tijuca para devolvê-lo ao lateral, mas os policiais chegaram ao condomínio antes disso.

Hugo também prestou depoimento e confirmou a versão da dupla, que passou a figurar na investigação como testemunha. A Polícia Civil investiga quem roubou o carro e extorquiu dinheiro do lateral do Botafogo.

Matheus Paquetá é irmão do meia Lucas Paquetá, hoje no West Ham. Ele chegou a disputar partidas no futebol profissional, mas deixou a modalidade em 2022. Hoje, atua em torneios de X1, de futebol society.