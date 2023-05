Levi’s celebra aniversário do icônico modelo 501 com ações durante o mês de maio

A Levi's celebra os 150 anos do seu icônico jeans 501, a primeira calça jeans lançada pela marca, que surgiu de uma parceria entre Levi Strauss e Jacob Davis, com um mês de atividades culturais e ativações da marca.

Desde o dia 6 de maio, quem passar pela House of Coisas, espaço cultural no bairro de Pinheiros, em São Paulo, terá a chance de entender detalhes históricos e do design da peça. I

Inicialmente criado para pessoas que necessitavam de roupas resistentes para trabalhos pesados, como as minas de carvão, o jeans se tornou um item original adotado por muitas gerações à sua própria maneira.

Cronograma de atividades

O espaço contará com uma loja pop-up, área de customização das peças com cabine de fotos para registro das personalizações e estúdio de flashes tattoos.

Os eventos ocorrerão todas as quintas e sextas do mês, das 14 horas às 22 horas, e aos sábados, das 12 horas às 22 horas, com a participação de DJs e atrações artísticas surpresa.

A celebração será encerrada com a apresentação da banda brasileira Attooxxa, que mistura pagode com sons periféricos de várias regiões do Brasil e do mundo. Outros artistas também cantarão em comemoração com a Levi’s, como a Larissa Luz e o Curumim, seguidos da discotecagem do Ubunto.

Com essa iniciativa, a Levi's defende que além do aniversário do 501, também celebra os participantes envolvidos em todas as etapas de criação, produção, distribuição e consumo, oferecendo programações diferenciadas para diferentes públicos.