Quanto custam os imóveis residenciais mais caros de São Paulo? Preço mínimo é R$ 100 milhões

No começo do ano um triplex que já pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez foi colocado à venda num leilão internacional realizado pela casa de leilões Sotheby's, nos Estados Unidos. O apartamento de mais de 1000 metros quadrados, localizado em frente ao Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, valia cerca de R$ 75 milhões. Apesar do preço elevado, há imóveis bem mais caros na capital paulista.

A pedido da EXAME, a imobiliária MBras elencou quais as casas e apartamentos mais caros da cidade.

Casa Jardim Europa – R$ 250 milhões

Casa Jardim Europa – R$ 250 milhões (Divulgação/MBras)

Localização: Jardim Europa

Área: 4.300 m² de terreno | 2.700 m² de área construída

Destaques: Mansão com cinco suítes, jardins exuberantes, quadra esportiva privativa, subsolo para 35 veículos, segurança avançada e localização privilegiada.

ART 280 Boulevard – R$ 219 milhões

Localização: Jardim Europa

Área privativa: Aproximadamente 1.500 m²

Destaques: Projeto contemporâneo assinado pelo escritório Yabu Pushelberg, com amenities sofisticados como ice-bath e quadra suspensa de beach-tênis. Alta valorização garantida até 2028.

HL 746 – R$ 215 milhões

HL 746 – R$ 215 milhões (Divulgação/MBras)

Localização: Itaim Bibi

Área privativa: 1.400 m²

Destaques: Projeto do escritório Aflalo/Gasperini, vistas panorâmicas de 360°, ambientes amplos com iluminação natural abundante e proximidade das melhores opções gastronômicas e de entretenimento.

Cobertura Parque Cidade Jardim – R$ 150 milhões

Cobertura Parque Cidade Jardim – R$ 150 milhões (Divulgação/MBras)

Localização: Cidade Jardim

Área privativa: 1.800 m²

Destaques: Projeto assinado por Bernardes, com terraço gourmet, piscina, sauna, cinco suítes e vistas deslumbrantes para o skyline paulistano e o Jockey Club. Infraestrutura com Fasano Tennis Club e conexão direta ao shopping.

Seridó – R$ 120 milhões

Seridó – R$ 120 milhões (Divulgação/MBras)

Localização: Jardim Europa

Área privativa: 1.100 m²

Destaques: Cobertura de altíssimo padrão, tecnologia de ponta, seis suítes, living com pé-direito de 4,30 m, vista panorâmica de 180 graus para São Paulo, piscina com ozônio, jacuzzi, lounge com lareira e segurança reforçada.

Château Margaux – R$ 100 milhões

Château Margaux – R$ 100 milhões (Divulgação/MBras)

Localização: Vila Nova Conceição

Área privativa: 1.200 m²

Destaques: Cobertura duplex assinada pelo arquiteto Pablo Slemenson, vistas para o Parque Ibirapuera, quatro suítes, academia equipada, piscina aquecida e acabamentos de altíssimo padrão.