Oscar 2024: quantas estatuetas Bradley Cooper já ganhou?

A disputa pelos prêmios do Oscar 2024 está a todo vapor. Conquistar uma das estatuetas douradas é o sonho de diversos profissionais de Hollywood, assim como o ator Bradley Cooper, que neste ano concorre ao prêmio nas categorias Melhor Ator e Melhor Roteiro Original.

O artista entrou na disputa pelo filme "Maestro" (Netflix), protagonizado, dirigido, roteirizado e produzido por ele.

“Maestro” é uma cinebiografia do casal formado pelo maestro Leonard Bernstein (Bradley Cooper) e atriz Felicia Montealegre (Carey Mulligan) ao longo de 25 anos de casamento. O filme também retrata a extraordinária carreira de Bernstein, além de sua bissexualidade e infidelidade.

A conquista do prêmio por esse longa-metragem é a aposta não apenas de Cooper, como também do serviço de streaming, que está fazendo campanha para uma posição de liderança no Oscar.

Por outro lado, o ator corre o risco de entrar oficialmente para a lista de estrelas que colecionam apenas indicações, sem nunca ganhar um Oscar.

O talento de Cooper é reconhecido no universo cinematográfico, tanto que sua trajetória inclui filmes aclamados como "O Lado Bom da Vida" (2012), "Trapaça" (2013), "Sniper Americano" (2014) e "Nasce Uma Estrela" (2018). Por alguns deles, o ator conseguiu entrar na disputa pela estatueta, mas o sonho dessa honraria sempre foi adiado.

A indicação por "Maestro" , neste ano, marca a 9º tentativa de Bradley Cooper de levar o prêmio para casa.

Quais foram as indicações de Bradley Cooper ao Oscar?

A complicada relação de Cooper com o Oscar começou em 2013, quando recebeu uma indicação como Melhor Ator por seu papel em "O Lado Bom da Vida". No ano seguinte, em 2014, concorreu na categoria de Melhor Coadjuvante por sua atuação em "Trapaça".

Em 2015, o filme "Sniper Americano" lhe rendeu indicações tanto para melhor ator quanto para melhor filme (como produtor). Em 2019, Bradley Cooper acumulou três indicações por "Nasce Uma Estrela".

No ano seguinte, em 2020, recebeu outra indicação como produtor, desta vez pelo filme "Coringa" na categoria de melhor filme. Em 2022, Cooper conquistou sua nona indicação na carreira, destacando-se por "O Beco do Pesadelo", indicado como melhor filme.

