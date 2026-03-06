Miojo proteico? Esta paraibana fatura R$ 30 milhões com macarrão instantâneo saudável

O macarrão instantâneo é um dos alimentos mais populares do planeta. É barato, prático e fica pronto em poucos minutos. O problema é que a fama nutricional do produto nunca foi das melhores.

A paraibana Thamara Gama, fundadora da Konjac Massa, decidiu desafiar essa lógica.

A empresa, criada em 2015, desenvolveu uma linha de massas feitas a partir de glucomanana, uma fibra solúvel usada em alimentos tradicionais do Japão. O resultado é um macarrão com praticamente zero carboidrato e alto teor de fibras. Hoje, o negócio já supera 30 milhões de reais em faturamento.

Agora a empreendedora prepara um novo movimento: lançar um macarrão instantâneo proteico, pronto em poucos minutos, com 32 gramas de proteína por porção. A aposta é criar uma versão mais nutritiva do produto que virou símbolo da alimentação rápida.

“Eu queria algo rápido e saudável. Sempre que buscava um lanche prático, só encontrava barrinha de proteína ou shake. Não tinha nada salgado que funcionasse como refeição”, afirma.

Se a aposta der certo, a nova linha pode acelerar a expansão da empresa. “Para 2026, acredito que podemos crescer entre 150% e 200%”, diz.

Qual é a história do negócio

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Thamara Gama cresceu em um ambiente onde empreender era quase regra. O pai tem negócios em diferentes setores e os irmãos também seguiram caminhos empresariais em outros países. A fundadora da Konjac Massa diz que essa influência familiar foi decisiva para que ela decidisse construir um negócio próprio.

Parte da formação aconteceu fora do Brasil. Gama estudou marketing e business, administração e negócios, nos Estados Unidos e passou anos vivendo também na Europa. A experiência internacional, segundo ela, ampliou o contato com tendências de alimentação saudável que ainda eram pouco discutidas no Brasil.

Esse interesse acabou se conectando com uma lembrança antiga da adolescência. Quando tinha cerca de 15 anos, a paraibana passou um período no Japão treinando judô no Kodokan, instituto mundial da modalidade em Tóquio. Foi ali que teve o primeiro contato com alimentos feitos a partir do konjac, planta asiática rica em glucomanana, uma fibra solúvel.

Na época, a experiência não foi exatamente agradável. “Eu lembro que experimentei e achei horrível. Era branco, estranho e com uma textura que não agradava”, diz.

Anos depois, ao estudar novamente a fibra em congressos sobre nutrição na Europa, ela começou a enxergar ali uma oportunidade de negócio.

“Foi quando entendi que aquilo que eu tinha visto no Japão poderia ter aplicações muito maiores.”

A partir desse insight, Thamara começou a trabalhar no desenvolvimento de uma massa feita a partir da glucomanana, fibra conhecida por absorver grande quantidade de água e gerar sensação de saciedade. O objetivo era transformar a substância em algo que lembrasse visualmente um macarrão tradicional, mas com perfil nutricional completamente diferente.

Com apoio de laboratórios europeus, a empreendedora desenvolveu uma formulação criando fios semelhantes aos de massas convencionais.

Trazer o produto ao Brasil, no entanto, exigiu mais tempo do que o esperado. Segundo a fundadora, o ingrediente ainda não estava listado entre os componentes comuns da categoria alimentar brasileira, o que exigiu um processo regulatório complexo até que pudesse ser comercializado.

“Foi preciso protocolo no Ministério da Saúde, publicação no Diário Oficial e uma série de validações para provar que era um alimento seguro”, afirma.

A marca Konjac Massa foi lançada no mercado no final de 2016, apresentando ao consumidor brasileiro uma proposta que parecia improvável: um macarrão praticamente sem carboidrato. “É uma fibra que foi moldada para parecer um macarrão. Ela gera volume, saciedade e não provoca pico glicêmico.”

O desafio de convencer o mercado

Desenvolver o produto foi apenas parte do desafio. Quando a Konjac Massa chegou ao mercado, no final de 2016, a ideia de um macarrão praticamente sem carboidrato soava estranha para boa parte do varejo.

Na época, o conceito de alimentos funcionais, produtos alimentares associados a benefícios específicos à saúde, ainda era pouco difundido no Brasil. A categoria de alimentação saudável existia, mas estava muito concentrada em suplementos, shakes e cápsulas.

Isso ficou evidente nas primeiras conversas com redes de supermercados. “Eu chegava aos compradores e ouvia: macarrão mais caro que macarrão tradicional não vai vender”, afirma Gama.

Sem um grande investidor por trás ou campanhas massivas de marketing, a empresa cresceu de forma gradual. A estratégia foi apostar em educação do consumidor, com foco em nutricionistas, médicos e profissionais de saúde que pudessem explicar o produto aos pacientes.

Com o tempo, o produto começou a ganhar espaço em nichos específicos. Consumidores interessados em dietas low carb, pacientes diabéticos e pessoas em processos de reeducação alimentar passaram a adotar a massa como alternativa às versões tradicionais.

“Fazer dieta normalmente significa comer pouco e passar fome. Eu queria resolver essa dor", diz.

A nova aposta da empresa

Depois de consolidar a linha de massas com baixo teor de carboidrato, a Konjac Massa decidiu atacar um território dominado há décadas por grandes indústrias: o macarrão instantâneo. A ideia surgiu de uma frustração da própria fundadora. Em viagens, aeroportos ou rotinas mais corridas, ela diz que raramente encontrava opções rápidas de alimentação que fossem ao mesmo tempo práticas e nutritivas.

“Eu sempre encontrava barrinha de proteína ou shake. Não tinha nada salgado que funcionasse como refeição rápida”, afirma.

Foi a partir dessa demanda que nasceu a nova linha Konjac Massa Cup Proteína, um macarrão instantâneo que promete entregar praticidade semelhante à do tradicional “miojo”, mas com composição diferente. Cada porção tem cerca de 32 gramas de proteína, além de fibras, e fica pronta poucos minutos após a adição de água quente.

Um dos diferenciais está no processo de produção. Em vez de fritura, comum nos macarrões instantâneos tradicionais, a massa passa por um processo de secagem chamado Air Dry, tecnologia de desidratação sem óleo semelhante ao funcionamento de air fryers. Outro ponto central do produto é a própria estrutura da proteína.

“Eu não queria colocar proteína apenas no tempero em pó. Queria que a proteína estivesse na própria massa”, afirma.

Para isso, a empresa desenvolveu um blend com ingredientes naturalmente ricos em proteína e fibra, como farinha de ervilha, glúten vital, farinha de trigo sarraceno e glucomanana. A linha chega inicialmente com quatro sabores: frango, tomate e ervas, cogumelo e beef space.

Como crescer

A expansão da Konjac Massa nos próximos anos deve vir tanto do portfólio quanto da distribuição.

Hoje a empresa vende por meio de distribuidores, varejo especializado, e-commerce próprio e plataformas digitais. Mas os marketplaces passaram a ganhar protagonismo na estratégia da companhia. Segundo Gama, a empresa descobriu recentemente que já tinha presença relevante no Mercado Livre, mesmo sem atuar diretamente na plataforma.

“Descobrimos que a marca já era a quarta mais vendida da categoria de massas no Mercado Livre, por meio de revendedores”, afirma.

A partir disso, a empresa decidiu estruturar operações próprias em plataformas como Mercado Livre, Amazon e TikTok Shop, apostando na força do comércio social e no modelo de afiliados. A nova linha proteica também deve ajudar a abrir portas em canais onde a marca ainda não estava presente.

Apesar do crescimento, a Konjac Massa continua sendo 100% controlada pela fundadora. Desde o início, a empresa foi construída com recursos próprios. Agora, talvez precise de aportes para seguir crescendo.

“Talvez em 2026 ou 2027 faça sentido trazer um parceiro para ampliar a distribuição e levar a marca ainda mais longe", diz.

Enquanto essa decisão não chega, o foco continua em ampliar o portfólio de alimentos funcionais e expandir a presença da empresa em novos canais de venda.

Assista ao Choque de Gestão, o reality show de negócios da EXAME