Cruella, os bastidores de um acordo de paz e mais para ver nos streamings

Com títulos instigantes estreando nos principais serviços de streaming, o último final de semana de maio promete muitas emoções para quem não quiser sair do sofá. No Disney+, finalmente fica disponível o super aguardado Cruella, estrelado por Emma Stone. Na HBO Go, o longa "Oslo" conta os bastidores do acordo de paz entre Israel e Palestina, negociado em 1993 na capital da Noruega. E na Netflix, "Milagre Azul", com Dennis Quaid, promete ser tão emocionante quanto clássico "O Milagre da Cela 7"; e o documentário "O Divino Baggio" conta a história do craque italiano Roberto Baggio.

Confira abaixo a seleção da EXAME para este final de semana:

---

O Divino Baggio (Netflix)

O Divino Baggio acompanha os 22 anos de carreira de Roberto Baggio e mostra tanto a história do campeão de futebol quanto do homem por trás da camisa, incluindo seus conflitos com os técnicos, os acontecimentos imprevistos e a capacidade extraordinária de reação do craque. É um retrato de um ícone destinado a se tornar um símbolo do futebol italiano em todo o mundo. O Divino Baggio estreia em 26 de maio.

---

Milagre Azul (Netflix)

Em Milagre Azul, um grupo de crianças orfãs corre o risco de ficar sem um lugar para morar quando sua instituição é ameaçada de fechar por falta de verba. Então, elas e o diretor se juntam a um rabugento marinheiro (Dennis Quaid) para entrar em uma copetição de pesca. Se ganharem, podem usar o prêmio para salvar o orfanato.

---

Eden (Netflix)

Milhares de anos no futuro, os humanos desapareceram, e a cidade de "Eden 3" é habitada apenas por robôs. Durante uma tarefa de rotina, dois robôs agrícolas despertam acidentalmente uma menina humana de um estado de suspensão. O fato contesta tudo o que foram ensinados a acreditar: que os humanos eram só um antigo mito proibido. Juntos, os dois robôs decidem criar a criança em segredo, em um lugar seguro fora de Eden.

---

Cruella (Disney +)

“Cruella”, novo filme live-action apresenta a história da lendária e mais icônica – e notoriamente fashion - vilã da Disney, Cruella de Vil. Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme mostra uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e, juntos, constroem uma vida para si nas ruas de Londres. Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa Von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Mas o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella má, elegante e voltada para a vingança.

---

Oslo (HBO Go)

Adaptação da peça homônima ganhadora do Tony Award, o longa-metragem conta uma história real de negociações entre inimigos implacáveis que incluem conversas secretas, amizades improváveis e o heroísmo silencioso de um comprometido grupo de israelenses, palestinos e mediadores noruegueses que trabalharam para o acordo de paz de Oslo de 1993.