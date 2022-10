Após furto, estátua de Carlos Drummond tem óculos recolocados

A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana, está de óculos novos. A prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Conservação recuperou mais uma vez o monumento, que teve a peça furtada no final de abril. Esta é, segundo a secretaria, a 14º vez que os óculos são repostos.

Os óculos foram recolocados na última sexta-feira (7). A prefeitura informou ainda que, além de recolocar os óculos, feitos em bronze, a equipe da Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à Conservação, instalou uma nova placa de identificação, na qual se lê o nome do poeta e o ano de inauguração da estátua. Drummond é também um dos monumentos da cidade monitorados por câmeras, a fim de evitar furtos e depredações.

Localizada na Avenida Atlântica, em frente à Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana, a estátua de Carlos Drummond de Andrade foi instalada em 2002, em comemoração ao centenário do poeta. Confeccionada por Leo Santana, é inspirada em uma foto tirada no mesmo local pelo fotógrafo Rogério Reis. O escritor está sentado em um banco, de frente para o calçadão. No banco está inscrito um verso de seu poema Mas viveremos: No mar estava escrita uma cidade. O local é atualmente um dos importantes pontos turísticos da orla carioca.

Nesta segunda-feira, foram raros os momento que Drummond ficou sozinho, sempre tinha alguém perto para sentar no banco, compartilhar a vista com ele e tirar uma foto. A professora Jane Pereira, de São Paulo, foi uma das turistas que fizeram questão de homenagear o poeta.

"Para mim é uma emoção estar aqui diante da estátua dele. É algo importante para mim", disse, após tirar uma série de fotos ao lado da estátua. Quando soube dos vários furtos, ela ficou impressionada. "Fico bem triste com isso de as pessoas danificarem os monumentos públicos. A estátua é algo que está ai para prestigiarmos. Não se deve fazer isso, é algo que está aí para as gerações futuras, tem toda uma história que devemos preservar".

Carlos Drummond de Andrade viveu entre 1902 e 1987 e é considerado um dos maiores nomes da poesia brasileira. Mineiro, nasceu em Itabira de Mato Dentro e viveu no Rio de Janeiro, entre os anos 1934 e 1987. O seu estilo poético era permeado por traços de ironia, observações do cotidiano, de pessimismo diante da vida e de humor. Um dos poemas mais famosos é No Meio do Caminho.

