Zé Delivery tem mais de 100 vagas de emprego e abre programa de estágio

A Zé Delivery já é a maior startup de entrega de bebidas da América Latina, e agora a próxima entrega pode ser um novo emprego para você.

São mais de 100 vagas abertas em todas as áreas da empresa, mas principalmente nos times de engenharia de software, dados e produto.

E na segunda-feira será lançado o primeiro programa de estágio da empresa. São 15 posições em times como engenharia de software, marketing, dados, produtos, gente, operações, entre outras.

Segundo Mariana Assis, head de people design da Zé Delivery, o programa foi feito pelos estagiários da Zé e dará a possibilidade para que os candidatos mostrem quem são e como se identificam com a empresa.

Assis conta que a startup já investia em maneira de tornar seus processos seletivos mais democráticos, inclusivos e rápidos. O recrutamento feito totalmente online agora reflete esses desejos.

O programa terá comunicação por chatbot com Libras, além do e-mail e WhatsApp. A seleção será um processo às cegas, sem perguntar por faculdades, curso ou exigir conhecimentos de idiomas estrangeiros.

E os candidatos escolhem como será a avaliação: vídeo selfie, teste de lógica ou teste de programação. A ideia é que na primeira etapa, o estudante escolha a opção que mais combine com suas habilidades.

Os únicos requisitos para as vagas são: estar no último ou no penúltimo ano dos cursos de graduação, técnico ou tecnológico, ter a partir de 18 anos e mobilidade para trabalhar em São Paulo.

Os estagiários recebem bolsa auxílio e benefícios, como Gympass e Zenklub. As inscrições começam na segunda-feira e vão até o dia 19 de outubro. Para mais informações, confira o site.

Para as vagas de emprego, confira o site de carreira da startup.