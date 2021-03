Votorantim abre vagas para recém-formados com salário de R$ 6 mil

A Votorantim abriu sete vagas para recém-formados no Programa Jovens Talentos 2021 do Centro de Excelência da companhia. Os selecionados vão receber salário de R$ 6 mil. Todo o processo de seleção será online e o início do trabalho será em home office.

O Centro de Excelência Votorantim (CoE) é um braço da empresa para inovações e novas tecnologias para criar soluções nas áreas de finanças, contabilidade, recursos humanos, tecnologia da informação e gestão imobiliária.

As vagas abertas são para as áreas de Planejamento e Gestão, Data Analytics, Arquitetura e Soluções ou Gestão e Transformação de RH em São Paulo e Curitiba.

Para participar do processo, é necessário ter formação entre 2017 e 2020 em cursos de bacharel ou tecnólogo. A empresa não pede por nenhuma formação específica, mas procura por pessoas com vocação para trabalhar com projetos de tecnologia.

O programa com duração de um ano terá uma trilha de desenvolvimento das competências comportamentais e das habilidades técnicas dos participantes. Além disso, eles passarão por mentoria, encontros com o RH e visitas às empresas Votorantim.

Além do salário competitivo, os selecionados terão plano de saúde, previdência privada, vale refeição ou alimentação, horário e dress code flexíveis e Gympass.

As inscrições ficam abertas até o dia 19 de fevereiro pelo site.