Essa CEO abandonou a escola aos 16 anos e agora administra um negócio de US$ 4 bilhões

A trajetória de Emma Grede é uma amostra precisa de como decisões ousadas e foco em pessoas podem sustentar e escalar negócios bilionários.

Sócia-fundadora e diretora de produtos da Skims, marca de shapewear avaliada em US$ 4 bilhões, Grede também comanda a Good American, onde atua como CEO. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Gestão em dupla e apoio familiar

Ao atuar como diretora de produtos da Skims — empresa que comanda ao lado do marido, Jens Grede, CEO da marca —, Emma supervisiona decisões essenciais que vão desde desenvolvimento até lançamento dos produtos.

O casal compartilha o comando executivo da companhia, com funções bem definidas: ele lidera o marketing e a operação do dia a dia, enquanto ela se concentra no produto.

Grede também é cofundadora da marca esportiva Off Season e da empresa de limpeza sustentável Safely, ampliando seu portfólio de investimentos com uma estratégia de expansão diversificada e consistente.

Propósito, liderança e impacto

A executiva também se destaca como voz ativa no meio empreendedor. Sua liderança é pautada pela confiança e descentralização.

Emma acredita que, em muitos casos, vale mais contratar pela atitude do que pela experiência.

"Especialmente quando você está começando uma empresa, ter pessoas com energia e paixão é algo que não tem preço" afirma

Esse alinhamento entre propósito e carreira tem um papel relevante nos resultados expressivos das companhias que comanda.

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 390 milhões, Emma Grede ocupa um espaço cada vez mais relevante no universo da moda, da mídia e das finanças corporativas.

