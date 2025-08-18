Carreira

Usando ChatGPT ou outra ferramenta de IA? Saiba quem pode ver seu histórico de conversa

Ferramentas como ChatGPT, Gemini e Copilot armazenam seus chats. Saiba como isso afeta sua privacidade

“Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, diz especialista (Freepik/Divulgação)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14h41.

Quem utiliza ferramentas como ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot ou outras inteligências artificiais generativas precisa estar atento. 

Essas plataformas frequentemente armazenam os históricos de bate-papo dos usuários e, em alguns casos, até permitem que as pessoas revisem essas conversas. As informações foram retiradas de Fast Company.

O que realmente acontece com seus dados?

Jared Newman, jornalista com mais de 15 anos de experiência em tecnologia, mergulhou nas configurações de privacidade dos principais assistentes de IA do mercado e revelou que, por padrão, quase todas essas plataformas utilizam os dados dos usuários para treinar seus modelos. Isso inclui conteúdos potencialmente sensíveis e pessoais.

O ChatGPT, da OpenAI, por exemplo, pode revisar conversas e usar os dados dos usuários para treinamento, a menos que a função seja manualmente desativada nas configurações. 

Mesmo chats excluídos ou temporários podem ser mantidos por até 30 dias por razões legais ou de segurança.

No caso do Google Gemini, os dados podem ser mantidos indefinidamente e analisados por funcionários da plataforma , que têm acesso a eles por até três anos — mesmo após a exclusão do histórico.

Profissionais precisam dominar o uso seguro da IA

Dominar não só o uso técnico das ferramentas, mas também compreender suas implicações de privacidade e segurança tornou-se uma habilidade estratégica para qualquer carreira. 

Seja na área de marketing, finanças, jurídico, tecnologia ou gestão, profissionais que compreendem as nuances da proteção de dados dentro de plataformas de IA estão mais preparados para lidar com riscos e tomar decisões conscientes.

