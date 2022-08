Universidade canadense congela tarifas para alunos internacionais

A Universidade de Laurentian, no Canadá, anunciou que vai congelar o valor de suas tarifas para estudantes internacionais. Segundo a instituição, a medida visa aumentar o número de alunos estrangeiros da universidade, que vem caindo nos últimos anos. Entre 2020 e 2021, houve uma queda de 5,7%.

Assine a newsletter de Carreira da EXAME e fique por dentro de tendências para o desenvolvimento pessoal

"Sentimos que, neste momento, não queremos aumentar as taxas internacionais para ajudar a envolver estudantes internacionais a virem ao campus, a virem para a Universidade de Laurentian", explicou o vice-presidente de finanças da universidade, Michel Piché.

Com a alteração na política de preços, a Universidade de Laurentian espera competir com outras instituições da região que têm taxas maiores de alunos internacionais. Na Universidade de Ottawa, uma das melhores do país, o número de alunos internacionais ultrapassa 19%, enquanto na Laurentian o percentual fica em 8,6%.

O anúncio vem após o governo da província de Ontário, onde fica a instituição, ter congelado pelo terceiro ano seguido a taxa cobrada dos estudantes domésticos. De acordo com Piché, a expectativa da universidade é que, no ano letivo 2022-2023, os alunos estrangeiros representem cerca de 22% da receita da instituição.

Como funcionam as tarifas no Canadá?

Assim como acontece no Reino Unido e em outras partes do mundo, no Canadá alunos nacionais e internacionais pagam valores diferentes nas universidades. Essa política é mais aplicada para universidades públicas, como no caso da Universidade de Laurentian, mas também existe em escolas particulares, como no caso da Vancouver Film School.

No Canadá, cada província pode determinar um preço limite a ser cobrado dos alunos locais. Quem vem de fora da província ou de fora do país têm que pagar valores diferenciados, escolhidos pelas próprias universidades.

Na província de Ontário, o preço médio pago por alunos canadenses é de CAD$7.938. Enquanto isso, o valor desembolsado por estudantes internacionais é, em média, CAD$42.185. Os dados são da Aliança de Alunos de Graduação de Ontário (OUSA, na sigla em inglês).

Por outro lado, os valores médios pagos na Universidade Laurentian são bem mais baixos que os praticados no restante da província. Alunos internacionais pagam tarifas de CAD$27.726,70 na maioria dos cursos de graduação na Laurentian.

Para efeitos de comparação, os alunos de Ontário pagam CAD$7.011,00 pelo curso de graduação e alunos do restante do Canadá pagam CAD$7.346,70 na universidade. Isso significa que o valor pago por alunos internacionais é quase 4 vezes superior ao dos alunos domésticos.

Quais são os outros incentivos para estudantes internacionais

Segundo um estudo da Higher Education Strategy Associates (HESA), alunos internacionais contribuem com cerca de 7 bilhões de dólares canadenses para as universidades do país. Porém, nem sempre essas tarifas são pagas pelos estudantes.

É comum em universidades internacionais que os estudantes com alto desempenho acadêmico consigam bolsas de estudo. Essas bolsas podem ser oferecidas tanto por governos quanto por empresas e até pela própria universidade.

A Universidade Laurentian oferece a International Excellence Scholarships para alunos internacionais. Esse auxílio garante valores de até 60 mil dólares para alunos com alto desempenho. Além disso, a universidade busca apoio de governos internacionais que pagam as tarifas dos estudantes.

No Brasil, por exemplo, alunos que fazem parte de seu doutorado no exterior (doutorado sanduíche) podem ter todos os seus custos cobertos pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Onde fica a Universidade Laurentian

A Universidade de Laurentian é uma instituição bilíngue situada na cidade de Sudbury, na província de Ontario. A instituição foi criada em 1960 e hoje tem cursos de graduação, mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento.

Apesar de não ser tão conhecida internacionalmente, a Universidade de Laurentian pode ser uma ótima chance para quem quer trabalhar no Canadá. De acordo com dados da própria instituição, em média, 95,5% de seus alunos conseguem emprego 6 meses depois da formatura.

VEJA TAMBÉM: