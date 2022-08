Inscrições para o Fies 2022 terminam hoje; veja como se inscrever

Terminam nesta sexta-feira, 12, as inscrições para o segundo semestre de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, pela internet.

Criado em 2001, o Fies é uma forma de o estudante financiar um curso superior da rede privada e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), por meio do Ministério da Educação (MEC) e com taxa zero de juro.

Quem pode se inscrever?

Pode se inscrever o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Nesta modalidade, o aluno precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários-mínimos por pessoa. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.

Como se inscrever no Fies?

Aos interessados, o primeiro passo é acessar o sistema de seleção do Fies, informar os dados solicitados (CPF, data de nascimento e e-mail) e cadastrar uma senha. Depois é preciso se inscrever no SisFIES. O passo seguinte é validar as informações na instituição de ensino pretendida.

Para contratar o financiamento, o estudante, na companhia de eventual fiador, deve bater na porta de um agente financeiro do Fies em até dez dias e escolher o banco que intermediará o processo. Os atuais agentes financeiros à frente do programa são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Convém lembrar que não se trata de um programa de bolsas. E que os estudantes poderão se beneficiar de descontos atrelados ao pagamento com pontualidade (algumas instituições oferecem isso). Fique atento aos valores da mensalidade cobrada, pois depois de concluir o curso, você será o responsável pelo pagamento

Se o estudante é bolsista da instituição de ensino e atende aos requisitos para manutenção do benefício, o valor correspondente à bolsa será deduzido da mensalidade cobrada no financiamento. As inscrições no Fies são gratuitas.

Cronograma

- Inscrições: entre 9 e 12 de agosto.

- Resultado: 16 de agosto.

- Complementação de inscrições: 17 a 19 de agosto.

- Convocação da lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro.

