Seis fatores que diferenciam quem perde e quem ganha dinheiro em tempos imprevisíveis

Em março de 2020, durante o chamado “crash da Covid”, investidores em todo o mundo viram seus portfólios recuarem em questão de horas. Entre eles, o investidor Oleg Tsyura aprendeu na prática que a imprevisibilidade pode trazer tanto prejuízo quanto grandes retornos.

Hoje, em um mercado ainda mais acelerado, a instabilidade continua sendo o maior risco e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade para profissionais do setor financeiro. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Seis estratégias para lucrar no caos

Oleg Tsyura destaca seis formas de transformar a volatilidade em vantagem:

Negociação algorítmica: usar sistemas automatizados para agir com precisão em segundos. Seguir o efeito elástico: observar como ativos que caem abruptamente tendem a se recuperar no curto prazo. Definir o cenário de desastre: calcular previamente o pior resultado possível e proteger-se contra ele. Diversificação real: não concentrar ativos em uma única classe ou mercado. Hedge inteligente: usar derivativos ou instrumentos financeiros para compensar perdas potenciais. Disciplina emocional: dominar a psicologia do investidor para evitar decisões impulsivas.

Por que a volatilidade assusta — e atrai

Oscilações bruscas costumam ser associadas a perdas, mas também revelam ineficiências que dificilmente aparecem em mercados estáveis. Ativos podem ficar temporariamente mal precificados, permitindo ganhos relevantes para quem sabe agir rápido.

O desafio está em lidar com a velocidade das mudanças e com o peso emocional que pressiona decisões. Sem preparo, investidores e empresas correm o risco de comprometer patrimônio em poucos minutos.

O papel das finanças corporativas na volatilidade

Para executivos e gestores de empresas, compreender e antecipar movimentos voláteis é tão importante quanto para investidores individuais.

Em um mundo de choques constantes, líderes financeiros precisam criar modelos de proteção de caixa, avaliar cenários de estresse e estruturar estratégias de hedge para garantir estabilidade operacional.

Mais do que reagir, é essencial ter disciplina e processos capazes de transformar oscilações em vantagens competitivas.

