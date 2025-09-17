Seis fatores que diferenciam quem perde e quem ganha dinheiro em tempos imprevisíveis

(J Studios/Getty Images)
Em março de 2020, durante o chamado “crash da Covid”, investidores em todo o mundo viram seus portfólios recuarem em questão de horas. Entre eles, o investidor Oleg Tsyura aprendeu na prática que a imprevisibilidade pode trazer tanto prejuízo quanto grandes retornos.
Hoje, em um mercado ainda mais acelerado, a instabilidade continua sendo o maior risco e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade para profissionais do setor financeiro. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
Oleg Tsyura destaca seis formas de transformar a volatilidade em vantagem:
Oscilações bruscas costumam ser associadas a perdas, mas também revelam ineficiências que dificilmente aparecem em mercados estáveis. Ativos podem ficar temporariamente mal precificados, permitindo ganhos relevantes para quem sabe agir rápido.
O desafio está em lidar com a velocidade das mudanças e com o peso emocional que pressiona decisões. Sem preparo, investidores e empresas correm o risco de comprometer patrimônio em poucos minutos.
Para executivos e gestores de empresas, compreender e antecipar movimentos voláteis é tão importante quanto para investidores individuais.
Em um mundo de choques constantes, líderes financeiros precisam criar modelos de proteção de caixa, avaliar cenários de estresse e estruturar estratégias de hedge para garantir estabilidade operacional.
Mais do que reagir, é essencial ter disciplina e processos capazes de transformar oscilações em vantagens competitivas.
