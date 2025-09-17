Carreira

Seis fatores que diferenciam quem perde e quem ganha dinheiro em tempos imprevisíveis

Oscilações rápidas podem destruir valor ou criar oportunidades únicas para líderes financeiros preparados

(J Studios/Getty Images)

(J Studios/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h03.

Em março de 2020, durante o chamado “crash da Covid”, investidores em todo o mundo viram seus portfólios recuarem em questão de horas. Entre eles, o investidor Oleg Tsyura aprendeu na prática que a imprevisibilidade pode trazer tanto prejuízo quanto grandes retornos.

Hoje, em um mercado ainda mais acelerado, a instabilidade continua sendo o maior risco e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade para profissionais do setor financeiro. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Seis estratégias para lucrar no caos

Oleg Tsyura destaca seis formas de transformar a volatilidade em vantagem:

  1. Negociação algorítmica: usar sistemas automatizados para agir com precisão em segundos.

  2. Seguir o efeito elástico: observar como ativos que caem abruptamente tendem a se recuperar no curto prazo.

  3. Definir o cenário de desastre: calcular previamente o pior resultado possível e proteger-se contra ele.

  4. Diversificação real: não concentrar ativos em uma única classe ou mercado.

  5. Hedge inteligente: usar derivativos ou instrumentos financeiros para compensar perdas potenciais.

  6. Disciplina emocional: dominar a psicologia do investidor para evitar decisões impulsivas.

Por que a volatilidade assusta — e atrai

Oscilações bruscas costumam ser associadas a perdas, mas também revelam ineficiências que dificilmente aparecem em mercados estáveis. Ativos podem ficar temporariamente mal precificados, permitindo ganhos relevantes para quem sabe agir rápido.

O desafio está em lidar com a velocidade das mudanças e com o peso emocional que pressiona decisões. Sem preparo, investidores e empresas correm o risco de comprometer patrimônio em poucos minutos.

O papel das finanças corporativas na volatilidade

Para executivos e gestores de empresas, compreender e antecipar movimentos voláteis é tão importante quanto para investidores individuais. 

Em um mundo de choques constantes, líderes financeiros precisam criar modelos de proteção de caixa, avaliar cenários de estresse e estruturar estratégias de hedge para garantir estabilidade operacional.

Mais do que reagir, é essencial ter disciplina e processos capazes de transformar oscilações em vantagens competitivas.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

