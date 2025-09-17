‘Receita em poucos dias’: como um vírus de videogame deu início a uma empresa multimilionária

Ao baixar jogo em um site que não era confiável, um adolescente acabou colocando um vírus no computador da família. O que poderia ter sido apenas um contratempo digital foi o que motivou a criação de uma das maiores empresas independentes de segurança cibernética do mundo, a Malwarebytes.

Seu fundador, Marcin Kleczynski, hoje com 35 anos, começou escrevendo linhas de código a partir de um manual de programação e compartilhando a ferramenta em fóruns online. Para sua surpresa, o software ganhou visibilidade rapidamente e, em poucos dias, já gerava receita recorrente. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Da renda extra à profissionalização

No início, Kleczynski conciliava o projeto com trabalhos pontuais em lojas de reparo de computadores. Quando percebeu que os antivírus tradicionais não davam conta de remover certos problemas, e que havia mercado para soluções mais eficientes, ele resolveu agir.

A empresa começou de forma quase artesanal, sem estrutura de negócios. Olhando para trás, o fundador admite que uma de suas falhas foi demorar a trazer executivos experientes para escalar a operação. A profissionalização, segundo ele, poderia ter acelerado o crescimento e reduzido riscos no processo de expansão.

Do fórum ao mercado global

Hoje, a Malwarebytes é uma companhia de centenas de milhões de dólares, lucrativa e em expansão.

Com presença em consumidores finais, empresas e provedores de serviços gerenciados, o negócio segue escalando em um setor de alta complexidade e competitividade.

