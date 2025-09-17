‘Receita em poucos dias’: como um vírus de videogame deu início a uma empresa multimilionária

Marcin Kleczynski, CEO da Malwarebytes (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h38.
Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 15h58.
Ao baixar jogo em um site que não era confiável, um adolescente acabou colocando um vírus no computador da família. O que poderia ter sido apenas um contratempo digital foi o que motivou a criação de uma das maiores empresas independentes de segurança cibernética do mundo, a Malwarebytes.
Seu fundador, Marcin Kleczynski, hoje com 35 anos, começou escrevendo linhas de código a partir de um manual de programação e compartilhando a ferramenta em fóruns online. Para sua surpresa, o software ganhou visibilidade rapidamente e, em poucos dias, já gerava receita recorrente. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
No início, Kleczynski conciliava o projeto com trabalhos pontuais em lojas de reparo de computadores. Quando percebeu que os antivírus tradicionais não davam conta de remover certos problemas, e que havia mercado para soluções mais eficientes, ele resolveu agir.
A empresa começou de forma quase artesanal, sem estrutura de negócios. Olhando para trás, o fundador admite que uma de suas falhas foi demorar a trazer executivos experientes para escalar a operação. A profissionalização, segundo ele, poderia ter acelerado o crescimento e reduzido riscos no processo de expansão.
Hoje, a Malwarebytes é uma companhia de centenas de milhões de dólares, lucrativa e em expansão.
Com presença em consumidores finais, empresas e provedores de serviços gerenciados, o negócio segue escalando em um setor de alta complexidade e competitividade.
