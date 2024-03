Saiba como se destacar (de uma forma positiva) no LinkedIn

Os recrutadores estão gastando cada vez mais tempo olhando para o LinkedIn dos candidatos do que propriamente o currículo deles. As informações são da CNBC.

Ex-recrutador da Disney, Simone Taylor é categórico: "Olho de três a cinco segundos o currículo. Cinco é generoso", brinca.

Já a coisa muda quando a análise passa a ser do perfil do LinkedIn. "Passo 25 vezes mais tempo olhando o perfil do LinkedIn do que o currículo", diz Lindsay Mustain, ex-recrutadora da Amazon e atualmente comandando empresa de coaching de carreira. Isso acontece pelo fato da plataforma oferecer uma visão mais abrangente da jornada profissional do candidato.

Ao contrário de um currículo, o perfil nessa rede social corporativa não se limita a uma ou duas páginas. Por ter mais possibilidades, Lindsay gosta de analisar o LinkedIn das pessoas mesmo quando não está buscando candidatos.

Chamando a atenção no LinkedIn

Abaixo do seu banner, imagem e título, há uma seção dedicada à sua atividade. É nela que aparecem suas postagens e interações públicas com outras pessoas no site. Ela está posicionada até mesmo acima de suas várias experiências no local de trabalho. E é essa seção que pode realmente chamar a atenção de um recrutador.

Lindsay Mustain recomenda usar esse espaço para ilustrar o quanto você está engajado em sua área. Isso pode ser feito por meio de uma postagem sobre o que você sempre faz ou o que nunca faz em uma determinada situação no trabalho. Mostrar mesmo o que você pensa. Mas claro que não vale se expor muito também.

Também é interessante ter certeza de que você esteja refletindo suas experiências com precisão, direcionando-as para o emprego desejado e que seu perfil esteja atualizado. Não se esqueça de incluir uma foto profissional e escrever um resumo que reflita quem você é como profissional e o que deseja alcançar.