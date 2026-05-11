Inteligência Artificial

Além do Hype: AI Summit deve reunir lideranças em SP para discutir o impacto real da IA nos negócios

Com curadoria da EXAME e Saint Paul, evento em São Paulo reúne especialistas para discutir como a inteligência artificial deixa de ser tendência tecnológica para se tornar o pilar central da rentabilidade e da estratégia corporativa

IA: máquinas inteligentes já estão ajudando os humanos a expandirem suas habilidades de várias maneiras. (SvetaZi/Getty Images for National Geographic Magazine)

IA: máquinas inteligentes já estão ajudando os humanos a expandirem suas habilidades de várias maneiras. (SvetaZi/Getty Images for National Geographic Magazine)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17h24.

Enquanto o mercado global discute o potencial teórico da Inteligência Artificial, o Brasil se prepara para um mergulho profundo na aplicabilidade prática dessa tecnologia.

No dia 02 de junho, a capital paulista será o palco do AI Summit 2026, um encontro estratégico desenhado para líderes que buscam transformar algoritmos em vantagem competitiva e decisões de negócio.

O evento, realizado pela EXAME em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, acontece no Auditório Exame e propõe uma jornada de 10 horas de conteúdo imersivo. O objetivo é claro: afastar o "hype" e focar na geração de valor real para carreiras e empresas.

Onde a estratégia encontra a execução

O diferencial do AI Summit reside na sua curadoria. Diferente de conferências puramente técnicas, o encontro foi estruturado para o tomador de decisão.

Em um cenário onde a IA já movimenta cadeias globais, o evento abordará como a tecnologia está redefinindo a economia brasileira e a estrutura das organizações.

O que esperar do encontro

  • Profundidade e Propósito: Mais de 8 horas de palestras e painéis com especialistas que lideram a implementação de IA no Brasil.

  • Networking de Elite: Um espaço de conexão entre executivos e profissionais que estão construindo o futuro da IA no mercado nacional.

  • Foco em Resultados: Discussões sobre como a IA generativa e preditiva pode otimizar processos, reduzir burocracias e potencializar o empreendedorismo interno.

Participe do AI Summit 2026
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingAI Summit ExameInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Arriscar a extinção para viver 1.400 anos? Para este filósofo, risco da IA vale a pena

Eles se conheceram num Uber em 2017. Hoje, têm startup de IA de US$ 4,5 milhões

A corrida dos chips chega ao deserto dos EUA: Arizona quer ser o novo Vale do Silício

Anthropic precisou ensinar o Claude a não agir como vilão de ficção científica

Mais na Exame

Economia

Queremos votar corte de imposto sobre combustíveis nesta semana, diz Durigan

Carreira

Responder sim a estas 5 perguntas indica que você é mais inteligente emocionalmente, diz a ciência

Líderes Extraordinários

O cemitério dos pilotos: por que a inovação corporativa morre antes de escalar

Brasil

Lula veta projeto que equipara estágio a experiência profissional em concursos públicos