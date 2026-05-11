Além do Hype: AI Summit deve reunir lideranças em SP para discutir o impacto real da IA nos negócios

Enquanto o mercado global discute o potencial teórico da Inteligência Artificial, o Brasil se prepara para um mergulho profundo na aplicabilidade prática dessa tecnologia.

No dia 02 de junho, a capital paulista será o palco do AI Summit 2026, um encontro estratégico desenhado para líderes que buscam transformar algoritmos em vantagem competitiva e decisões de negócio.

O evento, realizado pela EXAME em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, acontece no Auditório Exame e propõe uma jornada de 10 horas de conteúdo imersivo. O objetivo é claro: afastar o "hype" e focar na geração de valor real para carreiras e empresas.

Onde a estratégia encontra a execução

O diferencial do AI Summit reside na sua curadoria. Diferente de conferências puramente técnicas, o encontro foi estruturado para o tomador de decisão.

Em um cenário onde a IA já movimenta cadeias globais, o evento abordará como a tecnologia está redefinindo a economia brasileira e a estrutura das organizações.

O que esperar do encontro