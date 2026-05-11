Além do Hype: AI Summit deve reunir lideranças em SP para discutir o impacto real da IA nos negócios

IA: máquinas inteligentes já estão ajudando os humanos a expandirem suas habilidades de várias maneiras. (SvetaZi/Getty Images for National Geographic Magazine)
Redação Exame
Publicado em 11 de maio de 2026 às 17h24.
Enquanto o mercado global discute o potencial teórico da Inteligência Artificial, o Brasil se prepara para um mergulho profundo na aplicabilidade prática dessa tecnologia.
No dia 02 de junho, a capital paulista será o palco do AI Summit 2026, um encontro estratégico desenhado para líderes que buscam transformar algoritmos em vantagem competitiva e decisões de negócio.
O evento, realizado pela EXAME em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, acontece no Auditório Exame e propõe uma jornada de 10 horas de conteúdo imersivo. O objetivo é claro: afastar o "hype" e focar na geração de valor real para carreiras e empresas.
O diferencial do AI Summit reside na sua curadoria. Diferente de conferências puramente técnicas, o encontro foi estruturado para o tomador de decisão.
Em um cenário onde a IA já movimenta cadeias globais, o evento abordará como a tecnologia está redefinindo a economia brasileira e a estrutura das organizações.
Profundidade e Propósito: Mais de 8 horas de palestras e painéis com especialistas que lideram a implementação de IA no Brasil.
Networking de Elite: Um espaço de conexão entre executivos e profissionais que estão construindo o futuro da IA no mercado nacional.
Foco em Resultados: Discussões sobre como a IA generativa e preditiva pode otimizar processos, reduzir burocracias e potencializar o empreendedorismo interno.