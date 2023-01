Reprograma está com 40 vagas para curso gratuito e online de programação

A Reprograma, iniciativa de impacto social, está com inscrições abertas para dois novos cursos de programação: Front-End e Back-End.

O Curso Front-End tem como objetivo qualificar profissionais mulheres que desejam realizar a transição de carreira para o mercado de tecnologia, como desenvolvedoras juniores, oferecendo formação básica em programação, com foco em Front-End React.

Para este curso, a Reprograma conta com o apoio do Edital Prepara Futuro, do Santander, iniciativa que busca apoiar projetos sociais que atuam com a agenda de inclusão produtiva - ou seja, a inserção de pessoas no mundo do trabalho, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.

Já o Curso Back-End tem como objetivo qualificar profissionais mulheres com a formação básica em Back-End com foco em node.js e conta com o apoio da B3 Social, uma associação sem fins lucrativos responsável pelas frentes de Investimento Social Privado (ISP) e Voluntariado da BR, que tem como propósito contribuir, por meio da educação, com a redução das desigualdades sociais no Brasil.

Quem pode se inscrever no curso de programação da Reprograma?

As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino, portanto, mulheres cisgênero, trans ou travestis, acima de 18 anos, que possuam total disponibilidade para frequentar as aulas e tenham ensino médio completo. Este último requisito não é obrigatório para mulheres trans e travestis.

As candidatas serão avaliadas ao longo do processo seletivo pelos seguintes critérios de avaliação:

motivação,

qualidade da inscrição,

coerência das informações,

empatia,

inclusão,

pensamento crítico,

compartilhamento,

familiaridade com o tema de diversidade,

potencial de impacto do curso na vida da candidata.

Como vai funcionar o curso de programação da Reprograma?

São oferecidas até 40 vagas por curso e as selecionadas serão anunciadas no dia 08 de março de 2023. Os cursos terão início em 25 de março, com duração de 18 semanas, sendo as aulas de conteúdo aos sábados, das 09h às 17h.

Em detalhe, as aulas de revisão ocorrerão às segundas-feiras e nas terças-feiras, à noite, acontecerão as orientações educativas (espaço para desenvolver soft skills, como questões socioemocionais, desenvolvimento pessoal, socioemocionais, de carreira, estudos e planejamento).

Por fim, as aulas de encerramentos semanais acontecerão às quintas-feira, à noite. Além disso, os cursos terão atividades complementares e plantão de dúvidas que não são obrigatórios, mas estarão disponíveis para ajudar no desenvolvimento das alunas.

Como se inscrever no curso de programação da Reprograma?

As interessadas podem se inscrever até o dia 06 de fevereiro, por meio do link.

