Já imaginou se o seu chefe comprasse bilhetes de loteria para todos os funcionários da empresa em que você trabalha?

Pois foi isso que aconteceu duas vezes nesta semana nos Estados Unidos. Para o sorteio da última terça-feira, 26, os co-CEOs AJ Kumaran e Todd Graves gastaram cerca de US$ 100 mil comprando um bilhete de loteria para todos os 50 mil funcionários da rede de fast-food Raising Cane's Chicken Fingers.

Porém, o prêmio da Mega Millions acumulou e um novo sorteio será realizado nesta sexta-feira, 29, com valor de US$ 1,1 bilhão (equivalente a R$ 5,3 bilhões), o segundo maior da história da loteria.

Não satisfeitos, os executivos da rede de fast-food especializada em frango frito foram às redes sociais anunciar que compraram outra leva de bilhetes para cada funcionário, totalizando US$ 200 mil gastos com os jogos nesta semana.

Buying 50,000 lottery tickets is harder than you think! 😉 Hoping to share the winning jackpot with our 50,000 @RaisingCanes Crew. pic.twitter.com/hLlajBJwlH — Todd Graves (@ToddGraves) July 25, 2022

Fundada em 1996 em Baton Rouge, Louisiana, a Raising Cane's Chicken Fingers conta com aproximadamente 360 restaurantes. Se um dos bilhetes comprados pela Raising Cane's for sorteado, os CEOs dividirão a quantia igualmente entre seus funcionários.

“Nossa equipe ficou muito feliz da última vez”, disse o co-CEO, AJ Kumaran ao The Washington Post. “Então decidimos tentar a sorte novamente. E agora estamos todos empolgados, esperando e cruzando os dedos por uma vitória", declarou.

Questionado sobre por que gastar o dinheiro com os bilhetes, em que as chances de ganhar são minúsculas, ao invés de distribuir esse valor para os funcionários, Kumaram afirmou que, no ano passado, a rede de fast food já anunciou aumentos de 15% para os empregados e que a ideia da loteria era uma forma de divertir a equipe.

“Os tempos estão difíceis. Os funcionários estão vendo isso quando abastecem o carro ou quando vão ao supermercado... Então, quando vimos que há uma chance de não apenas se divertir um pouco, mas talvez ganhar um dinheiro extra para a nossa equipe, revolvemos fazer isso", declarou Kumaram.

