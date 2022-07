Oliver Wyman está com vagas para mentoria profissional para mulheres; inscrições terminam hoje

Nesta sexta-feira, 29, encerram-se as inscrições para a 2ª edição do programa Women at Oliver Wyman Prep Sessions, que oferece sessões de mentoria profissional para mulheres que desejam seguir carreira no mercado de consultoria.

O projeto foi criado pela consultoria de estratégia e gestão Oliver Wyman para atrair estudantes (vagas para estagiárias) e profissionais, que se identifiquem com o gênero feminino, formadas em qualquer área do conhecimento.

VEJA TAMBÉM:

O evento online terá quatro sessões de treinamentos teóricos e práticos, abordando temas relacionados ao processo seletivo da consultoria, como treino de GMAT (prova de raciocínio lógico), dicas para a entrevista, resolução de case, além de orientação sobre as habilidades básicas desejadas no perfil de um consultor.

As participantes do programa de mentoria profissional vão ter também palestras com uma consultora sênior da Oliver Wyman.

As inscrições podem ser feitas no site da Oliver Wyman até hoje, dia 29 de julho.

“Para nós, o programa de mentoria para mulheres é um encontro de consultora para consultora. É um momento muito rico e de muita troca de experiência com a nossas profissionais. Faremos sessões com grupos menores de estudantes e mulheres já formadas, em qualquer área de conhecimento, para aproveitarmos o potencial de cada candidata”, afirma Samantha Thebas, head de RH da Oliver Wyman no Brasil.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.