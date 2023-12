Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Para você que busca trabalhar da praia ou até de outro país, veja as oportunidades de emprego home office disponíveis nesta semana:

Vagas nacionais

Compass.UOL

A Compass.UOL é especialista em serviços de transformação digital e conta com mais de 4000 profissionais espalhados ao redor do mundo.

Com uma atuação 100% remota, a empresa está contratando para diversas posições na área de Tecnologia, para níveis pleno e sênior.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Contabilizei

A Contabilizei é um escritório de contabilidade que atualmente atende mais de 50 mil clientes espalhados em mais de 50 cidades do Brasil.

Investida por grandes fundos internacionais como o Banco Mundial, Kaszek e Softbank, a empresa oferece a modalidade remota de trabalho para a maior parte de suas posições, além de diversos benefícios como plano de saúde e dental, vale refeição e alimentação, Gympass, entre outros.

Inscrição: acesse a página de vagas do Contabilizei.

cVortex

A cVortex é uma solução de atendimento omnichannel que garante o histórico do cliente em um só lugar, oferecendo assim uma melhor experiência tanto para o cliente quanto para o usuário.

A empresa oferece contratação PJ e modelo remoto, e está com diversas vagas abertas para a área de Marketing.

Inscrição: acesse o site da Remotar.

Food To Save

A Food to Save é uma empresa que tem o objetivo de reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. Através de seu site/aplicativo, a empresa conecta estabelecimentos com produção excedente (alimentos próximos do vencimento ou que demandam consumo imediato) com consumidores interessados em adquiri-los com até 70% de desconto.

A empresa está com vagas para as áreas de Tecnologia, Planejamento Comercial, além de diversas posições em vendas.

Inscrição: acesse a página de vagas da Food to Save.

Fretadão

O Fretadão é uma solução de mobilidade corporativa que integra diferentes necessidades de transporte de pessoas de uma empresa. Por meio de sua tecnologia a empresa consegue reduzir custos, melhorar a experiência dos usuários e aumentar o controle das empresas sobre o transporte de colaboradores.

A empresa, que contrata nas modalidades CLT e PJ, está com vagas abertas para diversas áreas como Financeiro, Operações, entre outras.

Inscrição: acesse a página de vagas do Fretadão para checar as oportunidades.

Zenvia

A Zenvia oferece uma plataforma que empodera as empresas a criarem experiências únicas de comunicação para seus clientes finais. Se você já interagiu com um chatbot, foi atendido por um canal de suporte em redes sociais ou fez uma compra por WhatsApp, é provável que a Zenvia esteja por trás da solução.

Com uma longa lista de benefícios, a empresa possui sede em São Paulo, porém oferece atuação remota, e conta com cerca de 1.000 funcionários espalhados pelo Brasil.

Inscrição: Veja as posições remotas para as áreas de Tecnologia, Operações e Vendas na página de vagas da Zenvia.

Vagas Internacionais

10Up

A 10Up cria sites e ferramentas elaboradas para criadores de conteúdo usando tecnologias Open Source como WordPress e React. Em sua lista de clientes contam empresas como Microsoft, Disney, Google, Starbucks e o Estado da Califórnia.

Seu time é totalmente global e a empresa oferece benefícios que podem variam de acordo com a localização. De modo geral, eles podem incluir horário flexível, ajuda de custo para desenvolvimento profissional, entre outros.

Inscrição: acessa a página de vagas da 10up para checar as oportunidades de trabalho remoto.

Recharge Payments

Criada na Califórnia, em 2014, a Recharge Payments é uma plataforma especializada em pagamento recorrente, que possui forte cultura de trabalho remoto para seus mais de 500 funcionários.

A empresa, que possui brasileiros em seu time e está com vagas abertas para as áreas de Tecnologia, Marketing e Finanças.

Inscrição: acesse a página de vagas da Recharge Payments.