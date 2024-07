Quer trabalhar de casa ou de outro país? Veja 8 empresas que estão com vagas home office

O trabalho remoto está perdendo forças, com muitas empresas voltando para o regime 100% presencial.

Para você que busca liberdade geográfica, selecionamos algumas empresas que estão com vagas home office em diferentes áreas, não apenas em tecnologia.

Veja os requisitos e como participar:

Vagas Nacionais:

B2 Finance

Fundada em 1994, a B2 Finance é uma empresa especializada em serviços de Outsourcing Contábil, Fiscal, Financeiro e processamento de Folha de Pagamentos, com tecnologia acoplada.

Alguns dos benefícios oferecidos pela empresa são Cartão Caju, assistência médica e odontológica, seguro de vida, ajuda de custo com internet, day off e até uma folga ao mês.

Inscrição: Veja as vagas remotas para as áreas contábil e fiscalno site da Remotar.

Corebiz

Com escritórios no Brasil, México, Chile, Argentina e Espanha, a Corebiz é uma empresa de implantação de negócios digitais, executando projetos de e-commerce, mídia, SEO e CRO em mais de 43 países.

São mais de 1.000 funcionários trabalhando em diversos lugares, com acesso a uma lista de benefícios incríveis como seguro de vida da Metlife, assistência médica e odontológica, bolsa de estudos para idioma, cartão Flash, auxílio creche entre outros.

Inscrição: Conheça as diversas vagas abertas na página de vagas da Corebiz.

Impulso

Com atuação 100% remota, a Impulso ajuda empresas a montar e alocar times de tecnologia prontos para atuar nos em projetos estratégicos, permitindo que a empresa cresça de forma consistente na velocidade que ela precisa.

Inscrição: Veja as posições abertas, todas para contratação na modalidade PJ, no site da Remotar.

Nuria

A Nuria é uma startup brasileira, fundada em 2012 em Belo Horizonte/MG, focada em sistemas de agendamento online e interoperabilidade no setor da saúde. Hoje, a Nuria impacta mais de 160 milhões de pacientes anualmente.

A Nuria oferece benefícios como contratação CLT, trabalho 100% remoto e flexível, planos de saúde e odontológico, Gympass, apoio psicológico e nutricional, saúde financeira e parcerias educacionais.

Inscrição: Veja as posições abertas nas áreas de desenvolvimento e marketing no site da Remotar.

Sicredi

Com mais de 4,6 milhões de associados, o banco Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que atua em território nacional para atender pessoas físicas e jurídicas. São mais de 300 produtos e serviços financeiros focados nos cooperados, suas empresas e até mesmo no agronegócio que, ao criarem suas contas no banco Sicredi, estão comprando uma cota da cooperativa.

A empresa, que adotou o trabalho remoto para a área Tech, contrata na modalidade CLT e oferece diversos benefícios, como 14º e 15º salários fixos, participação nos lucros, diversos tipos de auxílio, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Sicredi para ver as vagas de home office disponíveis.

Vagas internacionais

Aha!

Aha! é uma empresa de software baseada em nuvem que fornece software de desenvolvimento de produtos para empresas nos Estados Unidos e internacionalmente. A companhia oferece produtos de “software as a service” (SaaS) para que as organizações definam estratégias, idealizem, planejem, apresentem, construam e lancem novos produtos e melhorias.

A empresa atua de forma 100% remota com profissionais espalhados ao redor do mundo, sendo reconhecida como uma das melhores empresas totalmente remotas para se trabalhar.

Inscrição: Veja as posições abertas no site da Remotar.

Andela

A Andela é uma empresa de consultoria em TI que conecta profissionais em tecnologia de mercados emergentes a empresas mundialmente conhecidas como InVision e Cloudflare.

Inscrição: A empresa está contratando para diversas posições em tecnologia. Veja os requisitos na página de vagas da Andela.

Lemon

Com origem na Ucrânia, a Lemon.io é um marketplace de desenvolvedores que os conecta a startups em estágio inicial. A Lemon.io possui um processo bastante rigoroso de seleção, porque garante a seus clientes uma equipe altamente capacitada, pronta para entrar nos mais variados projetos. Os salários podem chegar a U$ 8.500 mensais.

Inscrição: Veja posições abertas em Tecnologia no site da Remotar.