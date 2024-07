Emprego no Canadá: Além de cuidadores, veja outras áreas que precisam de profissionais estrangeiros

O Canadá segue liderando a lista de países mais buscados por brasileiros para estudar e trabalhar desde 2017, segundo o ranking realizado pela Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio) que ouviu mais de 600 empresas brasileiras de viagem e intercâmbio e quase mil estudantes.

Mas por que esse país é tão queridinho para os brasileiros? De acordo com Alexandre Argenta, CEO da Belta, historicamente o Canadá dá certas permissões de trabalho legal para o estudante internacional, além de oferecer caminhos de imigração legal para profissionais de determinadas áreas.

As áreas que mais precisam de imigrantes

Na última semana o governo canadense anunciou, por meio do Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC), um novo programa que busca atrair cuidadores estrangeiros para o país. Mas além de cuidadores, o governo busca por profissionais de outras áreas, afirma Ronaldo Ramos, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

“De acordo com o Governo do Canadá, o objetivo é trazer até 2026 cerca de 1,48 milhão de imigrantes ao país. Dentre esses, cuidadores, trabalhadores da área da saúde e do setor agro-alimentar possuem incentivos próprios para imigração.”

Além de áreas específicas do mercado corporativo e de serviço, as regiões rurais estão carentes de profissionais.

“O governo também criou programas de imigração que são voltados para as áreas menos habitadas do Canadá, como é o exemplo do Rural and Northern Pilot Program, que tem como objetivo trazer força produtiva imigrante para as áreas rurais ou que dispõem de poucos trabalhadores”, diz Ramos.

Como brasileiros podem ter acesso a informações sobre empregos no Canadá?

O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá reforça que o Departamento de Imigração Canadense (IRCC) é o responsável por executar os programas de imigração no país.

“No site do IRCC há diversas informações para aqueles interessados em imigrar para o Canadá. Em destaque, há uma plataforma online chamada "Explore os programas de imigração", onde os brasileiros podem acessar as iniciativas abertas, de acordo com o objetivo final, seja trabalho ou estudos, permanente ou temporariamente.”

Por meio dessa plataforma é possível ter acesso ao valor das taxas para aplicar a cada programa e requisitos necessários.

“É importante considerar que por ter regras próprias para imigração, aqueles que querem imigrar para Québec devem procurar as informações no site do governo quebequense”, diz Ramos, que reforça que brasileiros conseguem ter oportunidades melhores de trabalho quando possuem proficiência em inglês e/ou francês.