Quer ser diplomata? Itamaraty abre 50 vagas com salário de R$ 22 mil. Veja como participar

Se você sonha em ser um diplomata, chegou a hora de se preparar. O Ministério das Relações Exteriores publicou o edital do novo Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), uma das seleções mais disputadas do Brasil. São 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, o primeiro passo da carreira diplomática, com salário inicial de R$ 22.558,56.

As inscrições começam nesta sexta-feira, 16 de maio, às 10h, e vão até 4 de junho, pelo site do Cebraspe, banca organizadora. A taxa é de R$ 229, mas doadores de medula óssea e pessoas inscritas no CadÚnico podem solicitar isenção.

Quando serão as provas?

A primeira fase de provas, com questões objetivas, está marcada para o dia 20 de julho, com aplicação em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Já a segunda fase, com provas discursivas, será aplicada entre 23 e 31 de agosto.

O edital também prevê ações afirmativas: 10 vagas reservadas para candidatos negros, 3 para pessoas com deficiência e a convocação adicional de 75 candidatas mulheres para a segunda fase, com o objetivo de ampliar a representatividade feminina na carreira diplomática.

O que faz um diplomata?

Diplomatas são servidores públicos concursados que representam o Brasil no exterior. Entre suas funções estão a negociação de interesses nacionais em conferências e organismos internacionais, a representação do Estado brasileiro e o atendimento a cidadãos em embaixadas e consulados.

Quem pode participar?

Podem se inscrever brasileiros natos com curso superior reconhecido pelo MEC. Segundo Jean Marcel Fernandes, ministro de carreira e professor do Gran Cursos Online, é comum que os aprovados tenham dedicado de dois a três anos de estudo antes de passar no processo seletivo.

Como funciona o concurso?

A seleção é dividida em duas fases:

1ª fase (objetiva) — 20 de julho

240 questões do tipo certo ou errado sobre:

Língua portuguesa

História do Brasil

História mundial

Geografia

Língua inglesa

Política internacional

Economia

Direito

2ª fase (discursiva) — 23 a 31 de agosto

Provas escritas eliminatórias e classificatórias nas seguintes disciplinas:

Língua portuguesa

Língua inglesa

História do Brasil

Política internacional

Geografia

Economia

Direito

Língua espanhola ou francesa (o candidato escolhe)

Cronograma do concurso