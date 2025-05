Polícia Federal abre concurso com 1.000 vagas e salários de até R$ 26.800; veja como participar

A Polícia Federal (PF) publicou o edital de um novo concurso público com 1.000 vagas para cargos de nível superior. As oportunidades são para agente, escrivão, papiloscopista, perito criminal e delegado. Os salários iniciais vão de R$ 14.164,81 a R$ 26.800, conforme o cargo.

As inscrições começam em 26 de maio e vão até 13 de junho de 2025, feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, organizador do certame. A taxa varia de R$ 180 a R$ 250, e há possibilidade de isenção até 2 de junho.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 27 de julho, em todas as capitais.

O concurso tem até nove fases, incluindo avaliação física, exames médicos e psicológicos, investigação social e curso de formação. Delegados farão prova oral, e escrivãos terão avaliação prática de digitação.

Érico Palazzo, coordenador de carreiras policiais do Gran Concursos, destaca que o governo prevê nomear mais mil aprovados em 2026, dobrando as chances para quem busca a carreira policial.

A professora Luana Davico explica as mudanças no conteúdo programático do cargo de delegado: “Foram incluídas duas novas disciplinas: Direito Ambiental e Direitos Humanos. Isso acompanha uma tendência nacional nos concursos das polícias civis e federais, que vêm incorporando temas ligados à proteção de direitos fundamentais e à legislação ambiental, especialmente para cargos como delegado e perito”.

Quem pode se inscrever

Para concorrer, é necessário ter diploma de nível superior (na maioria dos cargos em qualquer área), carteira de habilitação categoria B ou superior, e idade mínima de 18 anos.

O resultado da primeira etapa para agente está previsto para dezembro, com nomeação após curso de formação em Brasília, prevista para junho de 2026.

Quais vagas estão abertas

Agente de Polícia Federal: 630 vagas

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas

Papiloscopista: 21 vagas

Perito Criminal Federal: 69 vagas (diversas áreas)

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas

Benefícios oferecidos

Além do salário, os cargos oferecem benefícios como auxílio-alimentação, adicional de fronteira (quando aplicável), assistência pré-escolar e auxílio-saúde.