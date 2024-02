Quer pular Carnaval em qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office desta semana

Já pensou pular carnaval de qualquer lugar do mundo, sem a preocupação de pegar trânsito no último dia de folga? Quem trabalha em home office, por exemplo, tem essa possibilidade de trabalhar após o feriado no mesmo lugar onde aproveitou os dias de desconexão do emprego.

Para você que busca essa flexibilidade geográfica, veja as oportunidades remotas nesta semana – há oportunidades em empresas nacionais e internacionais, com diferentes benefícios, como auxílio creche, contrato CLT, verba para educação e licença paternidade de 6 meses.

Vagas Nacionais

DOT DIgital Group

Especialista em EdTech, a DOT tem como missão impulsionar organizações por meio da educação e tecnologia. Atuando há 26 anos no mercado, a empresa conta com mais de 500 funcionários espalhados pelo Brasil.

A DOT oferece R$ 704 de vale refeição e/ou alimentação, auxílio home office, auxílio creche, Gympass, plano de saúde e odontológico, verba para educação e mais.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis na página de vagas da DOT Digital Group.

Gupy

A Gupy, empresa de recrutamento e seleção, conta com mais de 4 mil empresas clientes e mais de 1 milhão de pessoas contratadas através de sua plataforma, oferecendo vagas nos modelos híbrido e remoto.

A empresa também oferece diferentes benefícios como Cartão Caju, plano médico 100% custeado pela empresa, licença maternidade e paternidade de 6 meses, licença casamento, short-friday, entre outros.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Gupy para ver as oportunidades remotas.

Inmetrics

Empresa brasileira de serviços de TI e consultoria, a Inmetrics conta com um portfólio completo de serviços de tecnologia, incluindo desenvolvimento de software, cloud, análise de dados, inteligência artificial, automação de processos e aceleração digital.

Para quem trabalha com tecnologia, a empresa oferece a opção para trabalho remoto. A modalidade de contratação é CLT e os profissionais ainda podem contar com diversos benefícios como plano de saúde e odontológico Bradesco (com coparticipação), auxílio home office, previdência privada, entre outros.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as vagas disponíveis.

Open English

Com mais de 2 milhões de estudantes, o Open English é uma plataforma de inglês totalmente online que oferece uma experiência personalizada e flexível.

A empresa está com duas oportunidades para trabalho remoto, sendo elas:

Aprendiz

Executivo(a) de vendas de alianças coorporativas

Inscrição: Veja os requisitos para as vagas no site da Remotar.

PicPay

Com mais de dez anos de história e 30 milhões de usuários ativos, a PicPay se tornou uma das fintechs mais conhecidas do país. A empresa, que contrata na modalidade CLT e possui diversos benefícios, permite atuação remota para posições de tecnologia e está com várias vagas abertas para a área de Tecnologia e Produto.

Inscrição: Acesse a página de vagas da PicPay para ver as oportunidades remotas disponíveis.

Zalllpy

A Zalppy é uma empresa especialista em desenvolvimento de soluções digitais customizadas, que tem como parceiros estratégicos grandes players internacionais, entregando inovação e inteligência a multinacionais de diversos segmentos.

Inscrição: Veja as posições em tecnologia 100% remotas e contratação na modalidade CLT no site da Remotar.

Vagas internacionais

Caylent

Caylent é uma empresa americana, com sede na Califórnia, que ajuda as organizações a extrair o melhor de seus funcionários e de sua tecnologia usando a AWS.

Com remuneração em dólar, a empresa está com vagas abertas para profissionais de tecnologia e já possui em seu quadro de trabalho profissionais brasileiros.

Inscrição: Veja as vagas no site da Remotar.

Justo

De origem mexicana, a Justo é uma startup de supermercados que oferece um sistema de fornecimento e armazenamento próprio de alimentos perecíveis, como verduras e legumes - além de itens tradicionais.

A empresa está expandindo na América Latina, incluindo Brasil, e portanto está com diversas posições em Tecnologia e Produto para trabalho home office.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Justo para ver os requisitos das oportunidades remotas.

Toggl

Toggl é uma ferramenta que possibilita que times e indivíduos registrem o tempo gasto em tarefas. O programa, que possui versão web e aplicativos, permite monitorar a produção diária e quantificar os resultados do trabalho.

A empresa possui uma forte cultura de trabalho remoto, sendo bastante reconhecida por rankings como uma das melhores empresas para se trabalhar dentro dessa modalidade. Por possuir um time global, a toggl conta também com brasileiros em sua equipe.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis no site da Remotar.