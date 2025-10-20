Quem mais vai perder empregos para a IA? Stanford afirma o que vai mudar

Suporte ao cliente, marketing e programação básica estão entre as áreas mais impactadas pela inteligência artificial (Freepik/Freepik)
Redação Exame
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16h55.
Um estudo da Universidade de Stanford aponta que tarefas operacionais e repetitivas — como suporte ao cliente, marketing e programação básica — são as mais suscetíveis à automação.
Profissionais entre 22 e 25 anos nessas funções registraram queda de até 20% no emprego desde o fim de 2022. A média de redução, mesmo após controle de fatores econômicos, foi de 13%. Em contraste, trabalhadores mais experientes nessas mesmas funções mantiveram ou ampliaram vagas disponíveis.
No período de outubro de 2022 a julho de 2025, o grupo de 22 a 25 anos teve queda de 6% em setores expostos à IA, enquanto entre 35 e 49 anos, o emprego cresceu mais de 9%. A pesquisa destaca que o efeito da IA depende do uso: quando substitui o trabalho humano, reduz oportunidades; quando complementa, aumenta a produtividade e gera empregos.
Os salários permaneceram praticamente estáveis, indicando que empresas ajustam primeiro o volume de contratações antes de alterar a remuneração.
Para Fabiano Carvalho, especialista em Transformação Digital e CEO da Ikhon, a experiência prática e o conhecimento tácito tornam profissionais seniores menos substituíveis. “Os jovens dependem mais do conhecimento teórico e acabam competindo diretamente com a IA”, explica.
A pesquisa mostra crescimento de empregos em funções em que a IA atua como ferramenta de apoio. Na saúde, assistentes de enfermagem e cuidadores jovens veem aumento nas contratações, já que a tecnologia auxilia na análise de informações médicas, mas não substitui o cuidado humano. Supervisores de produção e operações também se beneficiam: a IA otimiza processos, mas profissionais ainda são essenciais para interpretar dados, tomar decisões e gerenciar equipes.
