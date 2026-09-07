Quatro formas de usar a IA para se destacar no processo seletivo de um estágio

A inteligência artificial já participa de muitas etapas dos processos seletivos de estágio, principalmente na triagem inicial de grandes volumes de candidatos.

Isso muda a preparação de quem está tentando entrar no mercado: currículo incompleto, descrição vaga de experiências e falta de aderência à posição podem reduzir a visibilidade de um perfil antes mesmo de qualquer conversa com um recrutador.

Sistemas de IA podem cruzar informações do candidato com os critérios definidos para a vaga, considerando fatores como formação, habilidades técnicas, experiências acadêmicas e profissionais e outros dados relevantes.

O avanço da tecnologia no recrutamento é mais amplo. O LinkedIn afirma que a IA está sendo usada para avaliar o contexto completo do perfil profissional, incluindo habilidades, experiências e sinais de carreira, em vez de depender apenas de buscas tradicionais.

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Confira quatro formas de usar a tecnologia e conquistar a sua vaga de estágio.

1. Leia a vaga antes de pedir qualquer coisa à IA

O primeiro erro é abrir o ChatGPT antes de entender o que a empresa realmente procura. A descrição da vaga contém pistas sobre competências, responsabilidades e prioridades.

Antes de ajustar o currículo, vale identificar quais desses pontos aparecem de verdade na sua trajetória. A IA pode ajudar depois.

Um bom uso é pedir que a ferramenta compare a descrição da vaga com seu currículo e indique quais experiências possuem maior aderência. O importante é trabalhar apenas com informações verdadeiras.

2. Dê mais espaço para experiências acadêmicas

Quem busca estágio costuma acreditar que tem “pouca experiência”, porém projetos universitários, iniciação científica, empresa júnior, monitoria, voluntariado, grupos de estudo, competições e atividades extracurriculares podem fornecer evidências de competências importantes.

É recomendado que candidatos em início de carreira detalhem esse tipo de experiência, além de cursos, ferramentas e conhecimentos relevantes para a posição. Em vez de escrever apenas “participei de um projeto”, procure responder:

Qual era o objetivo?

O que você fez?

Que responsabilidade assumiu?

Qual foi o resultado?

Essa estrutura torna uma experiência acadêmica mais fácil de avaliar — por sistemas e por recrutadores.

3. Use palavras-chave, mas não tente enganar o sistema

A descrição da vaga pode ajudar a identificar termos importantes. Se a empresa procura Excel, análise de dados ou inglês avançado e você realmente possui essas competências, elas precisam aparecer de maneira clara no currículo.

Isso não significa copiar toda a descrição da posição. A recomendação é usar palavras-chave apenas quando refletirem competências e experiências reais. Também vale evitar excesso de informação e termos genéricos.

O LinkedIn reforça que, com a expansão da IA no recrutamento, a qualidade dos sinais sobre o candidato ganha importância. A plataforma aponta que sistemas mais recentes procuram combinar competências, experiência e contexto profissional para encontrar perfis aderentes.

Em outras palavras, repetir palavras pode ajudar pouco quando não existe experiência para sustentá-las.

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4. Transforme a IA em entrevistador

Esse talvez seja um dos usos mais interessantes antes de um processo seletivo. Em vez de pedir respostas prontas, peça perguntas.

A sugestão é utilizar ferramentas como ChatGPT e Gemini para simular entrevistas específicas para determinada posição. Um comando simples seria:

“Considere esta descrição de vaga e faça uma pergunta de entrevista por vez. Depois de cada resposta, avalie clareza, objetividade e se apresentei exemplos concretos.”

A vantagem dessa estratégia é preparar raciocínio, não decorar frases.

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