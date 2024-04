Qual lição da vida artística a atriz Flávia Alessandra levou para o mundo dos negócios?

Com mais de 30 anos atuando em televisão, a atriz Flávia Alessandra , hoje com 49 anos, diz que a vontade de abrir o primeiro negócio foi motivado por seus diferentes papéis nas novelas.

“Eu sempre fui apaixonada por cabelos. Já tive cabelo de várias cores e cortes por causa dos diferentes personagens em novelas”, diz a atriz que um dia pensou em abrir um salão.

“Escolhi uma pessoa de confiança que entendia do negócio e assim abri o meu primeiro salão que todos conhecem como Salão Marcos Proença”, diz a artista.

Na pandemia, assim como os outros negócios, Flávia teve que fechar o salão devido às restrições, o que para ela foi um período de reflexão. “Parei e pensei em quais lugares que eu queria estar e não estava ainda”, diz. “A veia da mulher empreendedora já existia dentro de mim e sabia que tinha que fazer algo que estava em conexão com outras mulheres”.

Foi assim que em 2022 se tornou sócia, junto com o seu marido Otaviano Costa da Royal Face, clínica de harmonização facial, e logo depois da Hard Rock Hotel.

Junto com Otaviano, a atriz também comanda a Agência Family. “Dominamos as nossas consultas, nossos trabalhos e criamos até estúdios, onde estamos desenvolvendo um projeto de dramaturgia que vamos divulgar em breve”, diz a atriz e empresária que criou no último ano a plataforma de treinos online Utreino.

Em entrevista especial ao palco PUSH, durante o evento do Gramado Summit, nesta quinta-feira, 11, a atriz Flávia Alessandra compartilhou seus desafios e avanços quando decidiu entrar para o mundo do empreendedorismo.

Quais aprendizados da vida artística você levou para a vida empreendedora?

É importante ter a consciência da importância do trabalho em equipe, dos parceiros que estão com você. O papel que fiz da Cristina, da novela Alma Gêmea, foi um personagem incrível, e por mais que eu me dedicasse ao papel e às cenas, eu dependia de muitas outras pessoas para fazer aquela cena acontecer. Eu dependia do câmera, da equipe do áudio, da estilista, da maquiadora, enfim, todos eles ajudaram a captar a melhor cena e o melhor momento.

E foi esse mesmo espírito de time que eu levei para os meus empreendimentos. Sempre reconheci as pessoas que me ajudaram, seja uma amiga que emprestou algo, a mãe que ficou com a filha, enfim, é importante a gente não esquecer que sempre precisamos de alguém nesta jornada, a gente não se faz sozinho em nenhum lugar.

Como conseguiu preservar a imagem como empreendedora?

O que eu tenho de mais valioso é a minha imagem. Lido com muito cuidado em cada processo em que eu vou me envolver. Acho que o ponto principal de tudo é ser verdadeira. O medo sempre vai existir para empreender, assim como o risco.

Já tive síndrome da impostora, de não acreditar em mim, e concluí que nós mulheres temos razão de duvidar, afinal, temos poucas referências de mulheres no comando de empresas.

Mas acredito que quando existe paixão, que quando você investe em algo em que acredita, ele acontece, porque somos movidos por algo maior.

Tem saudades da TV?

Sim, amo o trabalho de atriz, mas é impossível conciliar a TV com qualquer outro trabalho, mas continuo realizando outras coisas, como apresentar um reality show com a Amazon que se chama “A Ilha da Tentação”, deve sair em breve e gravei junto com o Otaviano.

Fato é que hoje estou em locais diferentes de onde eu comecei a minha carreira, mas o importante é que estou onde quero estar.

Qual novela mais impactou a sua vida?

O papel que mais me marcou foi a Dorothy, da Indomada. Isso porque sou formada em Direito, até cursei três anos de jornalismo, mas parei, mas quando eu estava quase trabalhando como advogada, estava até procurando um escritório para alugar, fui chamada para o papel da Dorothy, que foi a personagem que me deu muita projeção para a carreira de atriz. Tenho um carinho especial por esse papel, porque foi a partir dele que realizei o meu sonho de viver atuando.

