Quais são os 10 requisitos mais exigidos na hora de contratar estagiários?

O mercado de estágio apresenta um desafio no Brasil. De acordo com os últimos dados da Associação Brasileira de Estágios (Abres), de 8.987.120 universitários em 2023, apenas 7,9% realizam um estágio, processo importante para a formação de um profissional.

Os dados evidenciam não só necessidade de empresas abrirem vagas, mas também reforça uma questão: o que os recrutadores esperam de um candidato?.

O novo levantamento realizado pela Start Carreiras, plataforma que conecta estudantes ao mercado de trabalho, mostra exatamente isso e lista as 10 skills mais buscadas pelos recrutadores.

Foram analisadas 1.482 vagas de 757 empresas diferentes de todas as regiões do Brasil, como Ambev e Stone, que anunciam suas oportunidades pela plataforma da Start Carreiras, afirma José André Nunes, CEO da companhia de recrutamento.

Quais são as habilidades mais exigidas?

A partir do estudo, os especialistas em Carreiras concluíram que em cargos iniciais, há certa exigência de hard skills, mas o foco é em soft skills, ou seja, as habilidades interpessoais.

“Hoje em dia, os recrutadores entendem que, às vezes, tudo que um talento precisa é de uma oportunidade e levam em consideração que estudantes abertos ao aprendizado e lapidação podem se tornar grandes potenciais. Por isso, dos 10 requisitos, apenas dois compreendem as habilidades técnicas”, afirma o executivo.

O requisito mais pedido foi o conhecimento no Pacote Office, com Word, Excel e PowerPoint, cerca de 24,63 % dos anúncios exigem noções básicas. Em segundo lugar, fica a vontade/capacidade de aprender (22,47%), seguido de produtividade (20,38%) e Mão na Massa / Espírito Empreendedor (19,91%). Em quinto lugar, surpreendendo a muitos, está o Inglês, com apenas 18,69% das exigências.

“Nos surpreendeu o idioma inglês não aparecer entre as três primeiras posições, porque áreas específicas, como tecnologia, exigem domínio total da língua. Por outro lado, reforça novamente a tese de mercado flexível, que está dando oportunidade para o aprendizado”, diz o CEO.

Veja a lista completa dos 10 requisitos mais pedidos pelos recrutadores na hora de contratar estagiários:

Conhecimento no Pacote Office: 24,63%

Vontade/Capacidade de Aprender: 22,47%

Produtividade: 20,38%

Mão na Massa / Espírito Empreendedor: 19,91%

Inglês: 18,69%

Trabalho em Equipe e Relacionamento Interpessoal: 18,62

Diversidade: 17,81%

Boa Comunicação: 16,67%

Desenvolvimento Profissional e Pessoal: 9,24%

Resolução de Problemas: 6,01%

"Como a maior parte das habilidades são soft skills, aconselho os estagiários a olharem para experiências de vida e construirem uma narrativa para ser usada na hora da entrevista. Essa narrativa pode evidenciar skills que apareceram em algum momento da vida, como proatividade, resolução de conflitos ou espírito empreendedor, seja na vida pessoal ou na faculdade", diz Nunes, que reforça que é importante relacionar as soft skills com o descritivo da vaga.

LEIA MAIS:

Estagiar perto dos 30 anos virou normal. O que motiva essa tendência e quais são os desafios

L’Oréal Brasil anuncia 100 vagas de jovem aprendiz e estágio com competição final em Londres