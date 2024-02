L’Oréal Brasil anuncia 100 vagas de jovem aprendiz e estágio com competição final em Londres

O Grupo L’Oréal anunciou 100 vagas de seus programas de entrada, jovem-aprendiz e estágio, para participantes do L’Oréal Brandstorm 2024. Há mais de 30 anos, a competição global de inovação é uma oportunidade para profissionais jovens de impulsionarem a sua carreira a partir da criação de um projeto inovador para a empresa.

“O L’Oréal Brandstorm é uma oportunidade não apenas de desenvolvimento profissional, a partir do contato direto com os especialistas do Grupo e do time do RH, mas também uma das principais portas de entrada para a Companhia”, afirma Anne Jacobson, Diretora de Talent Acquisition & Management do Grupo L’Oréal no Brasil.

Qual é o desafio do programa?

O desafio do programa é desenvolver uma solução que potencialize o mercado da beleza, a partir da inovação, como, por exemplo, a utilização de realidade aumentada e inteligência artificial para serviços de beleza.

Nesta edição, os participantes deverão criar um projeto baseado no tema “Reinventar a beleza profissional do futuro através da tecnologia”, que será liderado pela L'Oréal Produtos Profissionais, divisão de negócios que inclui marcas profissionais como L’Oréal Profissionnel, Kérastase e Redken.

Competição global

Uma das principais novidades desse ano é a possibilidade de experiência multicultural do grupo vencedor na etapa do Brasil, que irá disputar a final em Londres e concorrer a oportunidade de desenvolver o seu projeto na incubadora da Companhia em Paris, durante 3 meses, com todos os custos arcados pelo Grupo L’Oréal.

Como participar?

Para participar do Brandstorm 2024, estão elegíveis jovens de dezoito a trinta anos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março no site do Grupo L’Oréal no Brasil.

