Explosão de vagas e salários acima de R$20 mil: por que empresas estão disputando este profissional?

Ainda que não seja possível mensurar tudo que o metaverso será capaz de proporcionar nos próximos anos, não restam dúvidas sobre o seu potencial para mudar radicalmente as formas de trabalho que conhecemos hoje – pelo menos não para os grandes líderes globais.

Em um estudo divulgado recentemente pela consultoria McKinsey, 95% dos executivos entrevistados disseram acreditar que a nova tecnologia terá um impacto positivo em seus setores nos próximos cinco anos. “O metaverso tem o potencial de impactar tudo, desde o engajamento dos funcionários até a experiência do cliente, vendas e marketing omnicanal, inovação de produtos e construção de comunidades”, diz um trecho do relatório.

No mesmo material, a consultoria estimou que a economia do metaverso deve chegar à casa dos US$5 trilhões até 2030 (o equivalente ao tamanho da terceira maior economia do mundo hoje, o Japão), sendo o comércio eletrônico o principal responsável pela força econômica deste mercado, seguido pelos setores de aprendizado virtual, publicidade e jogos. Não à toa, em outro trecho do documento, os especialistas se referem à tecnologia como a maior oportunidade de crescimento para diferentes setores na próxima década – e sugerem que ela deve servir como um canal de engajamento tanto para negócios B2B, quanto para B2C.

“[Por isso] as empresas que já utilizam o metaverso podem construir vantagens competitivas duradouras. Os líderes devem desenvolver uma postura estratégica, definindo metas e os papeis que desejam desempenhar [...] Parte da força de trabalho vai precisar ser requalificada para que possa se beneficiar do metaverso ao invés de competir com ele. Cidades e países que quiserem se tornar referência no assunto também precisam ingressar na competição global para atrair talentos e investimentos", dizem.

Nesse cenário, não é difícil entender o aumento do interesse das empresas por profissionais familiarizados com o metaverso e capazes, portanto, de orientar as possíveis aplicações da tecnologia no dia a dia dos negócios daqui para frente.

Porém, por se tratar de um universo ainda em construção, a verdade é que ainda há poucas pessoas capacitadas para isso, o que faz com que os salários na área girem em torno de R$10 mil para cargos de entrada – e cheguem a casa dos R$30 mil para posições mais estratégicas.

E engana-se quem pensa que apenas profissionais da área de tecnologia estão aptos para concorrer a uma destas posições. Segundo Izabela Anholett, CTO da EXAME e professora do Master em Digital Manager e Metaverso do Ibmec, profissionais de diferentes áreas de atuação serão necessários para a construção e manutenção do novo ambiente digital. E a tendência é de que não demore muito para que entender sobre o metaverso seja um pré-requisito básico para trabalhar nos mais variados setores.

“Independentemente da sua formação atual, você pode ganhar dinheiro participando dessa nova revolução digital. Daqui alguns anos, saber utilizar essa tecnologia será tão necessário quanto saber falar inglês ou criar tabelas no Excel: toda empresa exigirá”, garante a especialista.

Com 13 anos de experiência na área, Izabela faz parte do corpo docente do Master em Digital Manager e Metaverso, um curso em nível de pós-graduação desenvolvido pelo Ibmec em parceria com a EXAME com o objetivo de formar a primeira turma de especialistas no tema do país.

Para que os interessados possam conhecer o conteúdo do curso antes de decidir se desejam ou não se matricular, a EXAME irá disponibilizar as quatro primeiras aulas da formação gratuitamente partir de 3 de outubro. Ao final das aulas, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo.

