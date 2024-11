Por que a franqueza nem sempre é boa no ambiente de trabalho?

A convivência no ambiente de trabalho é um dos maiores desafios corporativos atuais, principalmente depois do fim do home office em muitas empresas. Antes, funcionários controlavam seu escritório em casa. Agora, dividir a mesa com alguém que não é tão parecido com você pode ser penoso. A discussão sobre gênero também coloca mais pimenta nessa questão.

Segundo reportagem do Financial Times, hoje, mulheres podem ser percebidas como raivosas ou agressivas ao adotar um tom semelhante ao dos homens. Um estudo descobriu que as mulheres eram mais propensas a receber xingamentos, mas também reagiam "mais fortemente" à grosseria, principalmente se vier de outra mulher.

Uma pesquisa publicada neste ano no Applied Psychology Journal descobriu que a grosseria diminui o desempenho dos indivíduos e sua capacidade de trabalhar em equipe.

Para alguns, a franqueza é uma fonte de orgulho. Eles são diretos, falando sem rodeios, dizendo as coisas como elas são. Mas quando as palavras "Não quero ser rude" forem seguidas por algo além de um insulto enorme?

Em uma publicação no LinkedIn, Kim Scott, ex-executiva do Google, escreveu que essa visão estava levando à interpretação errônea de seu livro Radical Candor. "Os cartunistas continuam ilustrando isso com algum maníaco gritando com os outros. Certamente não é isso que estou tentando dizer! . . . A franqueza radical significa desafiar diretamente e, ao mesmo tempo, mostrar que você se importa pessoalmente." Ela continua dizendo que há uma "falsa dicotomia que faz com que muitas pessoas sintam que precisam escolher entre ser um idiota e ser um incompetente".

Niels Van Quaquebeke, professor de liderança e comportamento organizacional na Kühne Logistics University, que estudou grosseria no ambiente corporativo, diz que pessoas “não agradáveis" podem pensar que podem lidar melhor com o estresse, mas pesquisas sugerem o oposto. Elas não apenas criam mais estresse, como também são potencialmente menos capazes de regular suas emoções e “experimentar mais estresse”.