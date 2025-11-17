O que sua agenda lotada revela sobre sua liderança — e não é produtividade

Close up of woman hand writing in an agenda at home (Cunaplus_M.Faba/Getty Images)
Jornalista
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18h56.
A rotina acelerada virou sinônimo de sucesso, mas manter a agenda lotada não significa entregar melhores resultados.
A cultura da urgência alimenta o burnout, estimula decisões reativas e reduz o foco estratégico, criando um ciclo de desgaste que compromete a liderança. Conduzir equipes com eficácia exige clareza, intenção e escolhas difíceis, não apenas atividade constante. As informações foram retiradas do site ACT Leadership.
A agenda lotada se tornou símbolo de prestígio, mas não garante produtividade real. De acordo com estudo da consultoria Deloitte, 77% dos funcionários já enfrentaram burnout e 70% dos executivos consideram deixar seus cargos por estresse. A consultoria BCG reforça esse cenário ao apontar que 48% dos profissionais no mundo vivem exaustos.
Esse conjunto de dados revela que a glorificação da ocupação extrema não conduz a resultados melhores. Ao contrário, prejudica decisões, desgasta equipes e reduz a efetividade da liderança.
Muitos líderes associam sua autovalidação ao acúmulo de tarefas. Esse padrão cria ciclos de estresse e sobrecarga que minam a capacidade de atuar de forma estratégica. Pesquisas de Robert Kegan, estudioso do desenvolvimento adulto, mostram que profissionais guiados por expectativas externas tendem a operar de forma reativa. Sem autonomia interna, ficam menos aptos a promover transformações significativas.
Sem objetivos claros, qualquer tarefa parece importante. Definir prioridades ajuda líderes a alinhar suas ações ao impacto realmente desejado.
A rotina acelerada mascara a necessidade de escolher. Priorizar atividades de alto valor evita dispersão e fortalece a produtividade.
A sobrecarga surge em grande parte da dificuldade de estabelecer limites. Dizer sim demais reduz energia mental e piora escolhas.
Segundo pesquisa da consultoria McKinsey, executivos de organizações de alta performance dedicam pelo menos 50% do tempo a decisões realmente importantes.
Em muitas empresas ocorre o contrário. Abrir espaço para refletir e planejar é essencial para manter a visão e gerar inovação.
Focar em volume de tarefas desvia a atenção dos resultados concretos. Medir o impacto real das ações traz clareza e evita desperdícios.
