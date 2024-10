O que seu prazo para começar em um novo emprego revela sobre você

Gary Shapiro, CEO da Consumer Technology Association (CTA), é conhecido por ter uma pergunta decisiva que sempre faz nas entrevistas com potenciais novos funcionários: "Com que rapidez você pode começar?" Embora à primeira vista pareça uma pergunta simples e direta, a resposta pode significar a diferença entre ser contratado ou não. A reportagem é da CNBC.

Para Shapiro, se um candidato que já está empregado responde que pode começar em menos de duas semanas, ele imediatamente desqualifica o entrevistado. "Se disserem que podem começar tão rápido, eles não conseguem o emprego, porque tratarão a gente do mesmo jeito que trataram o empregador anterior", explica o executivo de 68 anos. A pergunta, contudo, não se aplica a candidatos que estão desempregados, mas sim àqueles que estão em transição de um emprego para outro.

Shapiro, que está à frente da CTA há 33 anos, acredita que a maneira como um profissional encerra seu vínculo com um empregador é crucial para avaliar o caráter e a responsabilidade da pessoa. Ele valoriza o comprometimento com o emprego atual, mesmo que o candidato não esteja satisfeito com a função. "Quero um funcionário que tenha um nível de compromisso com a organização, mesmo que não ame o trabalho, e que não deixe o empregador anterior na mão", disse.

Importância de uma saída digna

A maneira como uma pessoa deixa o emprego anterior tem um grande peso na avaliação de Shapiro. Para ele, é fundamental que o profissional saia de forma digna e responsável, como dando o aviso prévio de pelo menos duas semanas. Ele aplica esse princípio em sua própria organização, destacando que quando um funcionário sai da CTA de forma correta, é mais provável que seja considerado para uma possível recontratação no futuro.

Em uma das entrevistas mais memoráveis de Shapiro, ele fez sua pergunta decisiva a uma candidata que acabou sendo contratada para o cargo de diretora de operações da CTA. Ela respondeu que precisaria de até seis semanas para realizar uma transição adequada no emprego anterior. "Fiquei muito agradecido por ela ter respondido dessa maneira", lembra Shapiro. "Eu disse: 'Perfeito. Você conseguiu o emprego.'"

O que a pergunta realmente revela

Embora à primeira vista a pergunta de Shapiro possa parecer extrema, especialistas em recrutamento concordam que ela revela muito sobre o caráter de um candidato. Joyce Guan West, uma coach executiva de carreira baseada em São Francisco, afirma que a pergunta é eficaz quando combinada com outras que também exploram os valores e a integridade do candidato.

Segundo West, a maioria dos candidatos de alto nível, especialmente em posições executivas, provavelmente responderá corretamente, mencionando que precisariam de mais de duas semanas para começar, já que o desligamento de cargos sêniores geralmente exige mais tempo.

Para obter uma visão mais ampla do perfil do candidato, West sugere combinar a pergunta de Shapiro com outras que explorem os motivos pelos quais o candidato está interessado na nova vaga, o que os atraiu para a empresa e por que estão buscando uma nova posição. Um candidato bem preparado oferecerá respostas entusiásticas e ponderadas, evitando falar mal de experiências anteriores. A combinação dessas perguntas ajuda a identificar profissionais que estão realmente comprometidos em fazer o que é certo, em vez de estarem apenas em busca de vantagens pessoais.

Respeito pelos empregadores anteriores é essencial

A questão levantada por Shapiro não é apenas sobre disponibilidade imediata, mas sobre como o candidato lida com suas transições profissionais e o respeito que demonstra pelo empregador anterior. Isso se torna um fator decisivo, pois reflete os valores de compromisso, ética e responsabilidade — qualidades que ele considera fundamentais para qualquer membro da equipe.

Shapiro acredita que a resposta à sua pergunta decisiva revela o nível de maturidade e seriedade do candidato, indicando se ele ou ela será um funcionário de longo prazo que respeitará não apenas o empregador, mas também a cultura e os colegas de trabalho. Para ele, o respeito e a integridade no ambiente de trabalho começam na forma como o profissional trata sua saída do emprego anterior.