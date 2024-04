O que colocar em um currículo? Especialistas revelam o que valorizam em candidatos

Uma nova pesquisa do site Resume Genius revelou como cada estágio do processo de contratação influencia a decisão por parte do empregador. Para obter essa perspectiva, o levantamento foi feito com base nas respostas de 625 gerentes dos Estados Unidos.

Uma das descobertas do estudo foi a de que 57% dos contratadores analisa um currículo durante um a três minutos; apenas 21% deles ultrapassa esse tempo. Além disso, mais da metade dos gerentes tem preferência por currículos de duas páginas.

A pesquisa revelou ainda alguns dos fatores curriculares que tornam menos provável a contratação. Em primeiro lugar, estão os currículos gerados por inteligência artificial. Depois, está o chamado job-hopping, que ocorre quando o candidato troca de emprego com muita frequência. Erros de digitação também são considerados bastante negativos.

Por outro lado, pausas entre empregos têm sido vistas com cada vez menos rigor. Menos de 10% de todos os participantes do estudo acredita que esses intervalos são críticos, enquanto quase um terço afirma que eles não têm impacto sobre a decisão final de contratação.

Outra constatação foi a de que as habilidades de cada possível funcionário têm mais importância do que sua experiência profissional. De acordo com a pesquisa, 65% dos gerentes valorizam candidatos com habilidades importantes, ainda que eles não possuam muita experiência.

Em relação às entrevistas, também existem os sinais negativos e positivos que podem motivar ou impedir uma contratação. Entre os negativos, estão a mentira, o uso de linguagem ou comportamento rude e a crítica a empregadores ou colegas anteriores. Já em relação aos positivos, estão o entusiasmo, a utilização de respostas claras e completas e o conhecimento prévio acerca da vaga.

Assim, percebe-se que há diversos fatores em que se deve prestar atenção no momento em que se candidata para determinado emprego. Um currículo organizado, a posse de habilidades adequadas à vaga e uma postura afirmativa na entrevista parecem ser a chave para a obtenção do tão sonhado emprego.