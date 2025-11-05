O que a Finlândia ensinou ao CEO da Danone sobre felicidade e trabalho

Quando o português Tiago Santos, hoje CEO da Danone Brasil, desembarcou na Finlândia para assumir um cargo internacional, aprendeu uma lição que mudaria sua forma de liderar: felicidade é uma questão de sistema, não de acaso.

“O país funciona com base em uma premissa simples: as pessoas ajudam o sistema a funcionar”, conta. “Elas entendem que pagar impostos, cumprir regras e fazer sua parte é essencial para que tudo opere bem — e isso vale também para as empresas,” afirma Santos que já liderou operações em nove países — entre eles Finlândia, França, Ucrânia, Polônia e Cazaquistão (e desde abril de 2024 o Brasil).

A experiência no país mais feliz do mundo marcou a trajetória de um executivo que, anos depois, comandaria uma das maiores operações da Danone. A passagem pela Finlândia, no início da carreira global, moldou seu estilo de gestão — equilibrado, humano e centrado no propósito.

Felicidade em três tempos: trabalhar, viver e descansar

Na Finlândia, Tiago aprendeu uma equação que hoje leva para dentro da Danone:

“Eles trabalham oito horas, vivem oito horas e dormem oito horas, cinco dias por semana. É um equilíbrio real entre vida pessoal e profissional.”

Segundo ele, o modelo não se baseia em benefícios ou slogans, mas em cultura. Há confiança no funcionário e corresponsabilidade pelo resultado.

“Na Finlândia você tem uma aposta muito grande no equilíbrio pessoal e profissional e tem um apoio muito grande do Estado às famílias, como educação e creches para as crianças”, afirma.

Do aprendizado nórdico à liderança no Brasil

Com passagens por nove países, entre eles Ucrânia, Cazaquistão e França, o executivo diz que cada contexto o ensinou algo sobre motivação e bem-estar. Mas foi na Finlândia que entendeu o papel do líder em sustentar o equilíbrio da equipe.

Hoje, no comando da Danone Brasil (uma operação que cresce há dois anos acima da média global), Tiago aplica o que chama de “liderança regenerativa”:

“Não dá para terceirizar o bem-estar. O tema não é eliminar o estresse, é gerir picos e vales para que as pessoas consigam entregar o melhor.”

Sua rotina também reflete esse conceito. O executivo acorda às 6h30 para treinar, chega ao escritório por volta das 8h e sai entre 18h30 e 19h30 para jantar com os filhos. Se necessário, retoma o trabalho de casa.

“Saúde física e mental são essenciais para a performance”, afirma.

Veja também: Brasileiros que se mudaram para Finlândia compartilham uma lição: a vida não é só trabalho

A cultura da confiança

Na Danone, ele busca replicar o ambiente de confiança e autonomia que viu na Finlândia. A companhia adota benefícios flexíveis, políticas de parentalidade acima da lei e programas como o “Mentoria Delas”, em que líderes mães apoiam mulheres que retornam da licença-maternidade.

“Meu legado são as pessoas. O líder precisa deixar uma equipe melhor do que encontrou e sucessores mais fortes do que ele”, afirma.

Além da flexibilidade, a Danone tem 52% de mulheres em cargos de liderança e pay gap positivo para elas - exemplo de como a felicidade corporativa também passa por equidade.

Propósito e desempenho caminham juntos

Para o executivo que lidera uma das maiores operações da Danone, o futuro dos negócios se resume em sustentabilidade.

“Performance sem sustentabilidade não tem futuro; sustentabilidade sem performance não tem impacto.”

Sob sua liderança, a Danone Brasil leva à COP30 o Projeto Flora, iniciativa de agricultura regenerativa que reduziu 47% das emissões de carbono e 42% do metano na cadeia do leite.

Esse é o retrato da nova lógica empresarial, segundo o executivo: crescer com propósito e saúde.

“Na Finlândia, aprendi que felicidade e produtividade não competem — se complementam”, afirma o CEO.