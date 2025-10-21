Carreira

‘O aprendizado acontece no caminho, não antes’: a verdade que ninguém quer ouvir sobre performance

O fundador da Evoluz, André Arcas, com passagens por Harvard e Stanford, explica por que clareza é o verdadeiro segredo da alta performance

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12h12.

“Na teoria, prática e teoria são a mesma coisa. Na prática, não.” 

A frase, dita com um meio sorriso por André Arcas, fundador da Evoluz, resume mais de uma década de experiência à frente de empresas, startups e treinamentos que transformaram sua carreira — e a de milhares de pessoas que hoje o seguem em seu canal de produtividade no YouTube, com mais de 170 mil inscritos e 7 milhões de visualizações.

Formado em Direito pela USP, André começou sua trajetória acreditando que o caminho para gerar impacto social passaria pela advocacia. “Eu queria trabalhar por um mundo mais justo, mas percebi na faculdade que o Direito não me levaria a esse lugar de transformação.”

Foi nesse momento de virada que ele conheceu o Na Prática e o curso Execução de Alta Performance. “Eu estava em busca de algo que me ajudasse a agir, não apenas a entender as coisas. E o curso me ensinou que o aprendizado verdadeiro acontece quando você começa, mesmo sem estar pronto.”

Da frustração ao primeiro salto

A trajetória de André nunca foi linear. Antes de se consolidar como referência em produtividade, ele fracassou em duas startups, liderou um projeto contra o tráfico de mulheres na Malásia e trabalhou como assistente executivo nos Estados Unidos. 

"O curso me fez perceber que o processo de empreender é confuso e imperfeito — e resistir a isso é inútil. É abraçando o caos que você aprende"André Arcas, fundador da Evoluz

No módulo conhecido como “Salto”, ele viveu na prática o que viria a se tornar seu mantra profissional: comece mesmo sem ter todas as respostas. “O maior erro é esperar estar pronto. O aprendizado acontece no caminho, não antes dele.”

A lição que ficou: execução é mais forte que teoria

Hoje, Arcas é fundador da Evoluz, consultoria que ajuda empresas e empreendedores a equilibrar crescimento financeiro e qualidade de vida. Mas ele garante que a base de tudo vem da lógica aprendida naquele curso: a prática é soberana.

“Você pode ter a teoria mais linda do mundo. Se aplicou e não deu certo, não deu. A prática é quem decide.”

Essa mentalidade moldou toda a sua abordagem sobre performance e produtividade. Para ele, teoria sem ação é apenas um conforto intelectual e é por isso que muitos profissionais acumulam conhecimento, mas não resultado.

“Os modelos teóricos são tentativas de simplificar o mundo real. Só que o mundo muda, os contextos mudam, e o que funcionava em 2000 pode ser inútil em 2025. É por isso que quem aprende a agir, adapta-se mais rápido que quem só entende”, diz o fundador.

O maior gargalo da produtividade

Entre suas falas mais diretas, uma ideia se destaca, afirmando que a falta de clareza é o maior inimigo da produtividade.

Segundo Arcas, a maioria dos profissionais e empreendedores não fracassa por preguiça, mas por não saber exatamente o que está buscando.

“Produtividade é atingir objetivos com eficiência. Se o objetivo é vago, o resultado será vago — ou nem chegará”, afirma Arcas.

Ele explica que clareza é mais que metas, é entender o preço a pagar pelo que se deseja. “Todo objetivo tem um custo. Quer ter o corpo de uma atleta? Vai precisar treinar e comer bem sempre. Quer fama? Vai ter que abrir mão de privacidade. As pessoas querem o resultado sem pagar o preço e isso não existe.”

Para ele, ser produtivo é alinhar desejo, estratégia e sacrifício. E isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o negócio.

O preço da alta performance

Arcas aprendeu com a prática que crescer exige escolhas conscientes. Ele conta que, ao tentar equilibrar múltiplos projetos, percebeu que produtividade não era “fazer mais”, mas eliminar o desnecessário.

"O segredo da produtividade não é encher a agenda, é aprender o que cortar dela"André Arcas, fundador da Evoluz

Ele cita a Teoria das Restrições como um exemplo prático de como encontrar gargalos: “Todo negócio trava em três lugares: operação, vendas ou marketing. Se você não sabe onde está o gargalo, vai investir energia no lugar errado.”

André Arcas, fundador da Evoluz

É essa visão sistêmica que ele ensina hoje em consultorias e palestras para executivos. “Muitas vezes o problema não é de vendas, é de geração de leads. Ou não é de marketing, é de entrega. Falta clareza sobre o que realmente limita o crescimento.”

Da USP a Harvard: o poder da execução contínua

Depois de estudar Empreendedorismo e Inovação em Stanford, Negociação e Liderança em Harvard e Liderança na Disney, André consolidou o que chama de “método da execução contínua”, uma filosofia que combina aprendizado prático, ajustes constantes e consciência do preço de cada decisão.

“Alta performance não é velocidade, é consistência. É fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando não é divertido.” Com esse método, ele ajuda empreendedores e executivos a crescerem sem sacrificar suas vidas pessoais, um equilíbrio que se tornou sua missão central.

Liderar é agir

Para Arcas, o maior ensinamento do curso do Na Prática foi simples e definitivo: “Não existe liderança sem ação. A prática é o campo onde tudo se prova.”

É esse pensamento que conecta o André de 20 anos, inseguro e curioso, ao especialista em produtividade que hoje inspira milhares de profissionais.

Sua história mostra o que o Execução de Alta Performance prega em cada módulo, que grandes líderes não esperam estar prontos, eles começam, erram, ajustam e persistem.

