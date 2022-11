Nubank inaugura novo prédio em SP com foco no trabalho em equipe

O Nubank, fintech brasileira que conta com Warren Buffett como investidor, inaugura hoje um novo prédio em São Paulo para ser usado para trabalho em equipe, grandes eventos, treinamentos e festas.

“Vamos testar um novo tipo de layout para maximizar o benefício que os times podem obter ao trabalhar no escritório”, disse a presidente da fintech no Brasil, Cristina Junqueira, em entrevista. “Vamos experimentar com espaços.”

O Nubank está adotando um modelo híbrido de trabalho que está chamando de “Nu Way of Working”, por meio do qual seus funcionários devem ir ao escritório ao menos uma semana a cada sete ou oito.

Ao contrário de muitos bancos que têm espaço de sobra em seus escritórios após a pandemia, o Nubank com seu rápido crescimento já se expandiu para dois prédios próximos de sua sede principal no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Sua equipe global aumentou de 2.700 pessoas em julho de 2020 para mais de 7.000 hoje.

O novo prédio, com 10.000 metros quadrados, tem um piso térreo e três mezaninos, e está localizado na Vila Leopoldina, zona sul de São Paulo, dentro do moderno condomínio Spark. Já está em fase de testes e deve atingir sua capacidade máxima de utilização no segundo trimestre de 2023.

A sede principal do Nubank, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, também foi totalmente reformada. A empresa possui ainda escritórios em Berlim, Buenos Aires, Bogotá e Cidade do México.

“O que aprendemos com a pandemia de Covid é que não há muito valor nas pessoas chegando ao escritório na mesma hora e saindo na mesma hora, sentando uma ao lado da outra e fazendo exatamente as mesmas coisas que fariam de casa,” disse Cristina.

“Então, estamos dizendo às pessoas para virem ao escritório quando fizer sentido para elas”, disse ela, acrescentando que “se os times precisarem estar aqui todos os dias porque é o melhor para eles, terão permissão para fazer isso também”.

