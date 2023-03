Big Techs? Setor que mais busca profissionais no Brasil existe há séculos e representa ¼ do PIB

Com o avanço tecnológico, as chamadas BigTechs se consolidaram como as grandes empregadoras nos últimos anos. Contratando não apenas profissionais de tecnologia, o grupo composto por empresas como Google, Amazon, Meta, Apple e Microsoft foi responsável por empregar milhões de pessoas de todas as áreas na última década.

No entanto, com o fim da pandemia de Covid-19, as gigantes da tecnologia se viram, em meio à crise econômica global, e com muitos profissionais que foram contratados para o aumento da demanda de consumo no período de isolamento. O resultado atual é de mais de 280 mil demissões entre 2022 e 2023.

Com a mudança de cenário nas BigTechs, um novo setor se destaca como o grande empregador da vez: o agronegócio, área responsável por ¼ do PIB brasileiro e pelo emprego de 20% dos trabalhadores do país.

De acordo com uma pesquisa da Agência Alemã de Cooperação Internacional em parceria com o Senai e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos próximos dois anos, carreiras ligadas ao agronegócio devem gerar mais de 178 mil vagas de emprego.

Acontece que o levantamento também apontou que a previsão é de que só haja cerca de 32 mil profissionais qualificados para essas vagas. São 5 vagas em aberto para cada profissional qualificado.

Ou seja, o agronegócio é uma das áreas com mais oportunidades de carreira hoje. Principalmente por causa do processo de digitalização do setor, que acontece principalmente no Brasil.

De acordo com uma pesquisa da consultoria global McKinsey, cerca de 40% dos agricultores brasileiros já são digitalizados. Não à toa, é cada vez mais comum ver drones, inteligência artificial, softwares e robôs no dia a dia do campo. Além de ferramentas como tratores com Alexa, drones que identificam e eliminam pragas de forma eficiente e softwares de gestão financeira de fazendas.

Quais são as Carreiras no Agronegócio?

Ainda de acordo com a pesquisa alemã, a digitalização do agro faz surgir novas profissões que estão com vagas entre essas 178 mil oportunidades. São elas:

Agricultor urbano;

Operador de drones;

Cientista de dados agrícolas;

Engenheiro agrônomo digital;

Engenheiro de automação agrícola;

Designer de máquinas agrícolas;

Técnico em agronegócio digital.

Técnico em agricultura digital;

As duas últimas profissões listadas são tocadas pelo Agro Digital Manager, que é o responsável pela implementação de projetos digitais em propriedades agrícolas.

A sua principal função é comandar a implementação de projetos de tecnologia em negócios do agro. O essencial para ter sucesso como Agro Digital Manager é entender quais são as principais dores do produtor rural hoje e fazer essa ponte com as soluções tecnológicas.

Em resumo, esse profissional tem o objetivo de melhorar a produção das fazendas através da digitalização. Para isso, ele precisa entender tanto de processos do campo, como de Tecnologias da Informação e Comunicação, aliando conhecimentos como agricultura e plantio, plantio inteligente, tecnologias sustentáveis e tecnologias de digitalização.

A demanda pelo Agro Digital Manager é sentida por empregadores do agronegócio. O especialista e empreendedor no agronegócio, Fernando Reis, afirmou em entrevista à EXAME que “As empresas, produtores e indústria, muitas vezes deixam de implantar tecnologias porque não têm profissionais que entendam a digitalização do agro. Todos estão em busca de profissionais com habilidades digitais”.

Como se especializar no agronegócio digital?

Porém, não é necessário ser formado em Tecnologia da Informação nem em Agronomia, por exemplo (apesar de que esses especialistas terão mais facilidade na função). Profissionais de qualquer área podem se especializar para se tornar um Agro Digital Manager. A principal maneira de fazer isso é com cursos específicos para o setor.

