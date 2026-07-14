Microsoft e LinkedIn analisaram o futuro do trabalho e da IA — e tudo aponta para essas habilidades

Redatora
Publicado em 14 de julho de 2026 às 14h39.
A inteligência artificial já escreve códigos, resume documentos, analisa dados e produz campanhas em poucos segundos. Com isso, Microsoft e LinkedIn apontam uma mudança no perfil dos profissionais mais valorizados: dominar ferramentas continua importante, mas não basta.
O Work Trend Index 2026, da Microsoft, mostra que, quanto mais a IA assume tarefas de execução, maior se torna a responsabilidade humana por direcionar o trabalho, avaliar resultados e tomar decisões.
Para quem está no início da carreira, o diferencial não estará apenas em produzir mais rápido, mas em saber o que pedir à tecnologia, identificar erros e considerar contexto e consequências. As informações foram retiradas da Inc.
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A IA pode entregar conteúdos convincentes e ainda assim cometer falhas. Por isso, profissionais precisam questionar premissas, verificar fontes e identificar lacunas.
A Microsoft chama atenção para quem usa a tecnologia sem terceirizar o próprio raciocínio. A ferramenta amplia a análise, mas a validação continua sendo humana.
Nem toda tarefa deve ser automatizada da mesma forma. Atividades rotineiras podem ser delegadas, enquanto decisões estratégicas, sensíveis ou com impacto sobre pessoas exigem supervisão.
O diferencial está em entender os riscos, objetivos e o nível de qualidade necessário antes de escolher como usar a tecnologia.
A qualidade da resposta depende da forma como o problema é apresentado. Saber definir público, contexto, critérios e resultado esperado se torna uma habilidade estratégica.
A IA pode executar, mas a direção ainda depende do profissional.
Usar IA não elimina a responsabilidade sobre a entrega. Cabe ao profissional revisar informações, identificar erros, proteger dados e avaliar se o resultado pode ser aplicado.
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No ambiente de trabalho, dizer que “foi a IA que fez” não resolve o problema. Quem utiliza a resposta precisa assumir a decisão.
Em um ambiente mais automatizado, cresce o valor de quem sabe construir confiança, ouvir, administrar conflitos e conduzir conversas difíceis.
A inteligência emocional aparece na forma como alguém recebe feedback, lida com pressão e percebe o impacto das próprias atitudes sobre a equipe.
A tecnologia pode ajudar a escrever uma mensagem delicada, mas compreender como ela será recebida ainda exige sensibilidade humana.
A IA amplia o acesso a dados, mas alguém precisa explicar conclusões, justificar decisões e adaptar a mensagem a diferentes públicos.
Comunicação e inteligência emocional passam a funcionar juntas: uma traz clareza; a outra ajuda a escolher o tom e o momento adequados.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
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