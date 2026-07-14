Microsoft e LinkedIn analisaram o futuro do trabalho e da IA — e tudo aponta para essas habilidades

A inteligência artificial já escreve códigos, resume documentos, analisa dados e produz campanhas em poucos segundos. Com isso, Microsoft e LinkedIn apontam uma mudança no perfil dos profissionais mais valorizados: dominar ferramentas continua importante, mas não basta.

O Work Trend Index 2026, da Microsoft, mostra que, quanto mais a IA assume tarefas de execução, maior se torna a responsabilidade humana por direcionar o trabalho, avaliar resultados e tomar decisões.

Para quem está no início da carreira, o diferencial não estará apenas em produzir mais rápido, mas em saber o que pedir à tecnologia, identificar erros e considerar contexto e consequências. As informações foram retiradas da Inc.

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Pensamento crítico para revisar respostas

A IA pode entregar conteúdos convincentes e ainda assim cometer falhas. Por isso, profissionais precisam questionar premissas, verificar fontes e identificar lacunas.

A Microsoft chama atenção para quem usa a tecnologia sem terceirizar o próprio raciocínio. A ferramenta amplia a análise, mas a validação continua sendo humana.

Julgamento para decidir quando usar IA

Nem toda tarefa deve ser automatizada da mesma forma. Atividades rotineiras podem ser delegadas, enquanto decisões estratégicas, sensíveis ou com impacto sobre pessoas exigem supervisão.

O diferencial está em entender os riscos, objetivos e o nível de qualidade necessário antes de escolher como usar a tecnologia.

Clareza para definir objetivos

A qualidade da resposta depende da forma como o problema é apresentado. Saber definir público, contexto, critérios e resultado esperado se torna uma habilidade estratégica.

A IA pode executar, mas a direção ainda depende do profissional.

Controle de qualidade e responsabilidade

Usar IA não elimina a responsabilidade sobre a entrega. Cabe ao profissional revisar informações, identificar erros, proteger dados e avaliar se o resultado pode ser aplicado.

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No ambiente de trabalho, dizer que “foi a IA que fez” não resolve o problema. Quem utiliza a resposta precisa assumir a decisão.

Inteligência emocional para liderar pessoas

Em um ambiente mais automatizado, cresce o valor de quem sabe construir confiança, ouvir, administrar conflitos e conduzir conversas difíceis.

A inteligência emocional aparece na forma como alguém recebe feedback, lida com pressão e percebe o impacto das próprias atitudes sobre a equipe.

A tecnologia pode ajudar a escrever uma mensagem delicada, mas compreender como ela será recebida ainda exige sensibilidade humana.

Comunicação para transformar informação em ação

A IA amplia o acesso a dados, mas alguém precisa explicar conclusões, justificar decisões e adaptar a mensagem a diferentes públicos.

Comunicação e inteligência emocional passam a funcionar juntas: uma traz clareza; a outra ajuda a escolher o tom e o momento adequados.

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