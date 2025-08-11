Esse prompt secreto ensina o ChatGPT a corrigir erros que você nem sabia que estava cometendo

Quando revisamos o próprio trabalho, caímos em vieses previsíveis: pulamos etapas, assumimos coisas não ditas, repetimos jargões e ignoramos controvérsias. A IA pode atuar como um revisor externo — se você pedir do jeito certo.

Em vez de “está bom?”, peça uma auditoria estruturada: o modelo passa a procurar lacunas, contradições, ambiguidades, riscos e oportunidades de melhoria, com prioridade e plano de ação.

O prompt completo que ativa o “modo auditor”

Este prompt pouco conhecido do ChatGPT pode ser usado para qualquer assunto que você deseje que a ferramenta revise com cautela:

“Atue como auditor crítico e editor profissional. Analise o conteúdo abaixo para encontrar erros que eu provavelmente não estou vendo. Faça, nesta ordem: (1) liste suposições implícitas e por que podem estar erradas; (2) aponte ambiguidades, contradições e trechos confusos; (3) identifique vieses, buracos lógicos e dados não sustentados; (4) sinalize riscos/efeitos colaterais; (5) proponha correções concretas com exemplos reescritos; (6) entregue um plano de ação em 5 passos. Classifique cada problema por severidade (Alta/Média/Baixa) e esforço de correção (Alto/Médio/Baixo). Em seguida, faça 5 perguntas que você precisa de mim para refinar a versão final. Conteúdo: [cole aqui]”

Por que funciona?

Impõe papel (auditor/ editor) e ordem de entrega .

Exige critérios objetivos (severidade/ esforço)

Obriga a propor correções (não só críticas)

Fecha com perguntas , convidando iteração

